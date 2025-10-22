¡È¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ëÅ¡¤¬ÏÃÂê¡É»³ÅÄÍ¥¡Ê41¡Ë¡¢¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖµÓÀþÈþ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥¡Ê41¡Ë¤¬20Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¤¬¤ï¤«¤ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ÅÄÍ¥¤Î¹ëÅ¡¤ÈÏÃÂê¤Î¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¡õ¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à
¡¡¹¡¹¤È¤·¤¿¼«Âð¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¶Ì»Ò¾Æ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ä¡¢¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤òÇí¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¤ª¤¦¤Á¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¡Ä¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¤¦¤Á¡¢Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖµÓÀþÈþ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
¡¡20Æü¤Ï¡¢¡Ö¤¤å¤¦¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤ÍÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Bibiy.¤ÎÇò¤¤¥ß¥Ë¾æ¥Õ¥ê¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë59Ëü±ß¤ÎDior¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤µÓÀþÈþ¡×¡Ö¶ÚÆù¤â¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë