隠しているつもりでもバレバレ。早く縁を切るべき“二股男子”の特徴
「なんか怪しい…でも証拠がない」
そんな勘は、たいてい当たっているものです。二股男子は“上手に隠してるつもり”でも、女性の目には違和感だらけ。そこで今回は、そんな二股男子が無意識に出してしまうサインを紹介します。
スマホを“守りすぎる”
テーブルにスマホを伏せる、通知を切っている、トイレやお風呂にも持ち込む…。そんな行動が続くなら、何かを隠している可能性大です。二股男子は「バレたら終わり」だと自覚しているので、LINEやSNSを徹底ガードします。
予定をはぐらかす＆デートがワンパターン
「今週は忙しくて」「今度連絡するね」と、予定を曖昧にするのも定番。また、同じような店や時間帯でしか会おうとしないのも、他の女性とかぶらないようにしているサインです。あなたが本命なら、もっと自然に会う流れを作ろうとしてくれます。
話に矛盾がある＆記憶が混同する
二股男子は、話がごちゃごちゃしがち。「この前言ってたよね？」と言われても覚えていなかったり、行ったことのない場所を“行った”と言い出したり…。これらは他の女性との記憶を混同している証拠です。
二股男子は、罪悪感よりも“バレたくない”が勝つタイプ。「なんか変だな」と感じた時点で、もう十分なサインです。そんなあなたの時間を無駄にするような恋からは、早めに卒業しましょうね。
