意外と「気にしない」男性多数。彼氏に引け目を感じなくていいこと

写真拡大


誰しも引け目を感じている部分ってあるもの。

特に恋愛となると、その部分が「マイナス評価につながるかも」と危惧してしまうでしょう。

でも、女性としては引け目に感じていることでも、意外と「気にしない」という男性っているものです。

そこで今回は、彼氏に引け目を感じなくていいことを紹介します。

容姿や見た目について


容姿や見た目について彼氏に引け目を感じてしまう女性は少なくありません。

でも、すでに付き合っていることからも、彼氏にとっては彼女の容姿や見た目を魅力に感じている可能性が高いですし、逆に言えば、彼氏だって自分の容姿や見た目について彼女に引け目を感じている可能性だってあるのです。

なので、すでに交際しているのであれば、容姿や見た目について引け目を感じる必要はないと言えます。

恋愛経験の数について


恋愛経験が多いと「軽い女と見られそう」、恋愛経験が少ないと「つまらない女と思われそう」など、恋愛経験が多さ少なさに引け目を感じてしまう女性もいるでしょう。

でも、恋愛経験の多さ少なさで交際するかどうかの決め手にするという男性は少ないですし、そういう恋愛経験の多さ少なさが女性の魅力として表れていると多くの男性は認識しています。

逆に言えば、女性としても彼氏が「モテそうなのに恋愛経験が少なかった」「イメージと違って恋愛経験が豊富だった」ことで、好きという気持ちが冷めることはほとんどないはずです。

今回紹介したことは彼氏に対して引け目に感じる必要は一切ないことなので、むしろあなたの魅力の一部であると自覚できるようにマインドを変えていきましょうね。

🌼許さないし、許せないよ。男性が本気で嫌がる「女性の言動」