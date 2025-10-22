七十二候に登場する鳥から着想を得た筆記具「SHIKIORI ―四季織ー 野山の唄」が発売

セーラー万年筆が展開する筆記具シリーズ「SHIKIORI ―四季織―」から、新商品となる「SHIKIORI ―四季織ー 野山の唄」が登場。

“日本の自然が織りなす四季を感じる” をテーマにした筆記具ブランド「SHIKIORI―四季織― 」では、万年筆、万年筆用インク、ボールペン、シャープペンシル、マーカーが展開されています。

今回新たに登場した『SHIKIORI ―四季織― 野山の唄』は、野山に響く鳥たちのさえずりに耳を傾けるシリーズで、七十二候（しちじゅうにこう）に登場する鳥から着想を得ています。七十二候とは四季を24等分した二十四節気（にじゅうしせっき）をさらに3つに分け、季節の移ろいをより細かにとらえたものです。

ラインナップは、春：春告鳥（はるつげどり）、夏：若鷹（わかたか）、秋：鶺鴒（せきれい）、冬：雉（きじ）。それぞれ万年筆、ボールペンが販売されます。

鳥たちの美しいさえずりや姿を通して、日本の自然が織りなす四季をあらためて感じてみてはいかがでしょう。

「SHIKIORI ―四季織ー 野山の唄」は、2025年10月25日より全国のセーラー万年筆製品取扱販売店にて発売。

SHIKIORI ―四季織ー 野山の唄