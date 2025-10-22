日本女子フィギュアスケートに新星が現れた。

日本時間20日に閉幕したグランプリ（GP）シリーズ今季初戦のフランス杯（アンジェ）で、初出場の中井亜美（17）が初優勝。SP（78点）、フリー（149.08点）と合わせ今季最高の227.08点をマークした。

フリーで憧れの浅田真央も得意としていたトリプルアクセル（3A=3回転半ジャンプ）こそ着氷を乱したが、その後は持ち味の切れのあるジャンプを次々と成功させた。シニア転向1年目の大舞台で、北京五輪銅メダルの坂本花織（25）、住吉りをん（22）の日本勢を抑えて表彰台の真ん中に立った。

長らく日本の女子フィギュアを牽引した浅田（2005年の中国杯2位）ですら逃した初出場初優勝の快挙を成し遂げたのは「究極のプラス思考」の持ち主であることが大きい。フィギュアスケートに詳しいメディア関係者がこう言った。

「今回、フリーの冒頭で大技の着氷に失敗しながら、その後は何事もなかったかのように安定した滑りを披露した。これは、日頃からメンタルトレを欠かさないからです。例えば、演技の最初にミスした場合、『全てのウミを出し切ったから、もう大丈夫』と自分に言い聞かせ、前向きに捉えるように心がけているのです。練習中は完璧な演技を目指すというよりも、ミスした時にどう対処するかを重視しています」

優勝した今年8月のサマーカップ（夏の全日本選手権）では腰痛を患っており、患部の負担を軽減するためフリーの演技を急きょ、変更した。ぶっつけ本番で臨んだものの、3Aを決めるなど、アクシデントにも動じない精神力の強さを見せつけた。

来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表は12月のGPファイナル（名古屋）、全日本選手権（東京）などの結果を基に選考される。

中井は長所を生かし、いきなり代表切符を手にするかもしれない。