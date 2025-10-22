【2025年ドラフト注目投手「生採点」】

中西聖輝（青学大）

◇ ◇ ◇

とにかく、投げるたびに抑えてしまう。

「鬼の東都」とも呼ばれる学生球界最高レベルの野球技術と、選手の質と、勝利に対する執着心の高さが渦巻くリーグ戦で、この春まで5連覇。

その投手陣の絶対的エースとして3年春からの4シーズン、いつもコンスタントな内容で結果を出して、チームを勝利に導く。

その理由はなんだ？

アベレージ145キロ前後の速球にスライダー、カーブ、カットボールに勝負球はフォークか、チェンジアップか。とんでもなく速いわけでもなく、変化球の品揃えも、よくある顔ぶれだ。

182センチ、90キロの体格だから、とんでもなく角度があるわけでもなく、よくいるオーソドックスなオーバーハンドだ。確かに低めの制球に投げ損じがほとんどないし、軽快なテンポで遠慮なく攻めてくるから、打者はつい受け身になり、あっという間に追い込まれる。そこまではスタンドから遠目で見てもわかったが、何シーズンも「無双」を続けられるのはなぜか？

こういう時、構えたミットで受けてみれば即わかるのだが、すぐに……ってわけにもいかない。ならば……疑似体験でいこう。

東都大学リーグ戦、神宮球場ネット裏・最前列に腰を下ろす。球道が見やすいように角度をつけて、ちょい一塁側の席だ。

案の定、相手打線が打ち損じと空振りを繰り返す。カーブは落差の大きなタテ軌道なので、わかる。あとは何を投げているのか？ 持ち球はわかっているのだが、なかなか区別ができない。

打者がお手上げの「生きたボール」

スライダーらしきもの、カットらしきもの、そしてフォークらしきもの……ネット裏最前列からの注視でも判別困難なのは、一つは猛烈な腕の振りだ。強い、強い……漫画じゃないが、リリースの「ビュン！」という音が聞こえてくるようだ。

腕の振りの強弱で球種の察しがつかないから、球道を追うしかない。学生球界の腕利きバットマンたちが、しっかり球道を追って振っているのに、なぜまともに当たらないのか？

そうか……振ってから曲がってるんだ。バッターが真っすぐだと思って振り始めてから曲がるから、バッターはお手上げ……そういう「生きたボール」を、中西投手は投げ込んでくるんだ。

その答えは、しばらくして明らかになった。学生球界の大舞台「全日本大学選手権」でのこと、中西投手に封じられた打者の談話にこんなのがあった。

「全球種が速球に見えた」

この短いコメントが、快腕・中西聖輝を見事に言い当てていた。

▽中西聖輝（なかにし・まさき）2003年12月18日、奈良県生まれ。智弁和歌山高から青学大。高校3年時にエースとして夏の甲子園優勝。182センチ、90キロ。右投げ右打ち。

（安倍昌彦／スポーツライター、流しのブルペン捕手）