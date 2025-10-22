【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【羽川氏コラム】国内では「心技体」を鍛えるには限界がある。実績がなくても海外挑戦を怖がらないで

国内ツアーで戦う選手にはビッグボーナスです。

今年から日本オープンの優勝者に翌年のマスターズと全英オープンの出場資格が付与されることになりました。

全英は国内でも予選会が行われていますが、世界のゴルファーが憧れるマスターズの切符を手に入れることは容易ではありません。

例えば、全米、全英両オープンと全米プロの過去5年の優勝者、同大会の前年4位タイまで、マスターズ前週までの米ツアー優勝者、前年末とマスターズ前週時点でのワールドランキング（WR）50位以内など、国内を主戦場とする選手にとって、そのハードルは見上げるほど高い。それがいきなり目の前まで下りてきたのですから、モチベーションは上がります。

この報道に、かつてマスターズに2度出場した小平智はおもしろい反応を見せました。「選手にとってはいいことだけど、正直、嫌な感じでした」と言うのです。小平は2017年末のWR51位で、その時点では、惜しくも出場権を逃しました。すると翌年は1月から海外を転戦しランキングを上げ、マスターズ前週に50位以内に入って夢の舞台に立った。さらに、直後の米ツアーに勝って、翌年の出場権も手に入れたのです。

「あれだけ苦労してやっと出られたマスターズに、日本オープンに勝っただけで……」という複雑な思いがあったようです。

私が1982年に初めてマスターズに招待されたときも、前年の日本オープンと日本シリーズ優勝が評価されてのことだと思います。以前は「国内ツアーの賞金王は翌年のマスターズに出られる」と言われていました。が、賞金王でも声がかからないケースが何度かありました。

主催するオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブは「歴史的に出場に値する選手は特別招待している」とは言うものの、今も曖昧さは残ります。

一方、出場資格に関してはWRもあるので明確です。そこへ「日本のナショナルオープン覇者」が加えられたことはうれしい限りです。しかし、米ツアーへの出場資格や下部ツアーなどからの昇格基準などと同様に、「日本オープン覇者」がいつ削除されても不思議ではありません。

今年の日本オープンは片岡尚之がプレーオフで勝ちました。2打差4位に終わった小平は再び米ツアーに復帰するため、12月の予選会を受けるという。もう一度最高峰の舞台で戦いたいという強い気持ちがあれば、3度目のマスターズ出場も必ずかなうはずです。

欧州のDPワールドツアーのインド選手権では、中島啓太が今季米ツアー年間王者のフリートウッドに逆転負けでした。

2位に2打差の単独首位からのスタートなら勝って欲しかった。それでも2位でポイントランキング（PR）は21位から12位へ浮上。来季の米ツアー昇格が見えてきました。

欧州から米ツアーの出場資格を得たといえば、2年前の久常涼です。先のマスターズ同様、米ツアーも狭き門。欧州から米ツアーメンバーを狙う道は「久常ルート」と呼ばれています。PR上位10人（有資格者を除く）に入るのはかなり厳しいですが、挑戦なくして夢は実現しません。

（羽川豊／プロゴルファー）