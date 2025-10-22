肌寒さを通り越し、なんだか寒い……。季節は移っているようです。そろそろ衣替えをしないと着る服がなくなってしまうという人も多いかもしれません。

ついこの間まで「いつまで猛暑日が続くんだ」と文句を言っていたのに、ジャケットがないと外も歩けないと嘆く。随分と勝手な言いぐさですが、寒いものは寒いのだから仕方ありません。

今回は、そんなワガママに振り回されそうな繊維製品を扱う会社の社員待遇を比較してみます。「ワールド」と「セーレン」です。両社とも、自社開発と製造力に強みを持っています。

ワールドは1959年に神戸市で設立されました。多岐にわたるブランドを展開する総合アパレルとして知られます。婦人、紳士、子供服を主軸に、M＆A事業も手掛けます。「アンタイトル」「インディヴィ」などのブランドを展開中です。

セーレンは1889年創業の総合繊維メーカー。絹の精練に始まり、現在は「ビスコテックス」に代表される高度な繊維加工技術に定評があります。車両資材のカーシート表皮材は世界トップシェア。エレクトロニクス、環境・生活資材、メディカルなども手掛けています。

業績はどうでしょうか。売上高はワールド（2025年2月期=連結）が2257億円、セーレン（25年3月期=同）が1597億円。営業利益は168億円と179億円、純利益が111億円と139億円です。

有価証券報告書によると、社員の平均年収はワールドが518万6000円、セーレンが688万8000円。役員報酬は1人あたり1650万円と4600万円となっています。

年代別の推定年収は、30歳時はワールドが403万円、セーレンが446万円。40歳時は501万円と554万円、50歳時は565万円と626万円です。

生涯給与はこうなります。

▼ワールド…1億7300万円

▼セーレン…2億3500万円

両社の社員がこの収入に応じた平均的な支出を続けた場合、65歳時の推定資産（貯蓄可能額）はワールド3947万円、セーレン5078万円です。85歳時は362万円と232万円。どちらも安定した老後が待っていそうです。