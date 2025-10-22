女優の出口夏希（24）が出演する明治「メルティーキッス」の新CMが10月21日に解禁された。

CMは雪が積もる公園で待ち合わせをする本人が商品を口にするという展開。新CMに対しては《出口夏希ちゃんは最高すぎる》といったファンの歓喜の声がXに上がる一方で、《メルティーキッス 今年からガッキーじゃないの！？ 今年は冬がこないじゃーん！！》などと残念がる視聴者の声も続々だ。

ガッキーこと新垣結衣（37）は2011年からメルティ―キッスのCMに出演していたが、週刊誌記者いわく「今回、その姿はありません。つまり“ガッキーロス”が起きているというわけです」。ひとつの製品のCMを14シーズンも務めれば、まさに「冬の風物詩」と言えるだろうが、突然訪れた変化に世間が動揺しているということか。前出の週刊誌記者はこう続ける。

ガッキーじゃなきゃメルティーキッスじゃない？

「出口さんサイドは新たなCMを獲得してホクホクでしょうが、今後は《ガッキーじゃなきゃメルティーキッスじゃない》といったネガティブな反応に苦労させられるかもしれません。新垣さんは2013年から2020年まで『チキンラーメン』（日清食品）のCMに出ていましたが、降板して3年経った2023年あたりまで、Xには《今のチキンラーメンはガッキーじゃなくなったん？》なんて声が上がっていたほど。それだけ新垣さんには“訴求力”があるということですが、出口さんは今後、新垣さんとはまた違った魅力をアピールし、視聴者の意識を変えていく必要がありそうです」

ちなみに新垣は今年5月から、やはり明治のチョコレート「生のとき」のCMに出演。別のチョコとはいえ、ガッキーが引き続き同じ会社のCMに出演となると、視聴者の脳内に「メルティーキッス＝出口」のイメージを刷り込むには相当なアピールが必要になりそうだ。

