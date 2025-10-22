自己理解から企業との出会いまでを総合的に支援！愛知労働局／人財企画「中高年世代のためのキャリアデザインセミナー」「中高年世代のための合同企業説明会 in 名古屋」

厚生労働省 愛知労働局の「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」の一環として、株式会社人財企画が「中高年世代のためのキャリアデザインセミナー」と「中高年世代のための合同企業説明会 in 名古屋」を同日開催します。

開催日は2025年11月11日(火)、会場は名古屋市のウインクあいちです。

35歳から59歳の中高年世代を対象に、自己理解から企業との出会いまでを総合的に支援します。

中高年世代(概ね35歳〜59歳)の就職やキャリア形成を後押しするためのイベントが、名古屋で開催されます。

前半はキャリアを振り返り自己理解を深めるセミナー、後半は中高年世代の採用に積極的な企業との合同企業説明会という二部構成です。

参加費は無料で、服装自由、履歴書も不要なので気軽に参加できます！

中高年世代のためのキャリアデザインセミナー

日時：2025年11月11日(火) 13:30〜14:30

会場：ウインクあいち 8階展示場801 または オンライン参加

講師：大黒光一 氏 (名古屋経済大学 経済学部教授・キャリアセンター長)

参加費：無料

キャリアを振り返り、自己理解を深めるセミナーです。

ワークを通して自分の考えや価値観を整理し、これからの仕事選びや面接に活かせる視点をつくります。

後半では、合同企業説明会に出展する企業の中から、中高年世代の採用に積極的な企業を紹介。求人票だけでは見えない“リアルな魅力”に触れられます☆

中高年世代のための合同企業説明会 in 名古屋

日時：2025年11月11日(火) 14:40〜17:00

会場：ウインクあいち 8階展示場802・803

形式：会場参加のみ

参加費：無料 (服装自由／履歴書不要)

出展企業数：15社以上 (予定)

中高年世代の採用に積極的な企業15社以上が出展！

企業の採用担当者と求職者が直接対話できる説明会です。

求人票だけでは分からない現場の声を聞きながら、自分に合った仕事を探す絶好のチャンスとなります。

さらに、合同企業説明会に事前申し込みをすると、eラーニング講座(ビジネススキル・資格試験対策・PCスキル等)が無料で受講できる特典も！

就職活動に向けたスキルアップもサポートします。

キャリアについて考えを深めるセミナーと、企業と直接話せる説明会が同日開催される充実のイベント。

オンライン参加可能なセミナーもあるので、都合に合わせて参加しやすいのも魅力です。

新たなキャリアへの一歩を踏み出したい中高年世代の方は、ぜひチェックしてみてください！

名古屋市で開催される「中高年世代のためのキャリアデザインセミナー」と「中高年世代のための合同企業説明会 in 名古屋」の紹介でした。

