パドレスのダルビッシュ有投手（39）の妻で元レスリング世界女王の山本聖子さん（45）が22日、自身のインスタグラムを更新。“デートのお相手”の最新ショットを披露した。

「途中でLive終わってすみません」と書き出すと、「代わりに、今日デートしたお相手の写真を」と記し、オープンカフェで緑のキャップ、えんじのTシャツ、サングラス姿で腰かけるダルビッシュのショットをアップ。

「パパさんが子供達を学校と幼稚園に送り届けてくれて、そのあと2人で都会に行ってきました 都会すぎて落ち着かなくてすぐ帰ってきました」とつづった。

聖子さんとダルビッシュは2014年に交際を発表。15年には聖子さんが前夫との間にもうけた長男も一緒に同居生活を始め、同年7月に2人の間に男児が誕生した。16年に結婚し、17年3月に男児、19年11月に女児、22年8月に男児が誕生している。

聖子さんの投稿に、フォロワーからは「休養をしっかり取って、来季また、優れた投球術を お願い致します！」「WBC 待ってます！」「めちゃ…絵になルぅ〜」「素敵 ほっこりします」といった反響が寄せられている。