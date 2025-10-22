ソーバル <２１８６> は前日比３円高の９１２円で寄り付くなど小幅高スタート。ウエルスアドバイザーは２２日付リポートで、ＩＴ業界における投資が旺盛なことから、下期も順調な推移が見込まれるとしている。



同リポートでは、ソーバルが１４日に発表した２６年２月期第２四半期累計（２５年３ー８月）の連結決算では不採算案件の発生で営業減益となったものの、期初計画をやや上回ったと指摘。連結子会社で利益率の高い物流システム案件を受注できたことで不採算案件の影響をカバーしたことで営業利益率７％台をキープしており、上期のようなイレギュラーな不採算案件でも発生しない限りは今の利益率を維持できるとした。



ウエルスアドバイザーは同レポートで、ソーバルの想定株価レンジ１１００−１３００円を据え置き、現値と比較してカイ離が大きいとして、投資判断「オーバーウエート」（強気）も据え置いた。