【10月末の恋愛運】親しい相手との輪が生まれやすい雰囲気。まーささんが贈る12星座の恋愛占いをチェック
月末は、より親しい相手との輪が生まれやすい雰囲気がありそうです。
人との関係は適切な線引きが大事ですが、時と場合によっては、ある程度感情や感覚に任せたほうがうまくいくこともあるでしょう。
各星座の10月後半の恋愛運を、早速チェックしていきましょう。
10月後半：おひつじ座さんの恋愛運
月半ばに大事な相手と十分な対話ができたら、おひつじ座のつかえはかなり軽くなるでしょう。その安心感が、月末にさらに癒しをもたらします。生活全般の問題や、心身の不安・疲れ・不調に向き合う力、体力もある時期なので、ぐんぐん回復していきそうです。
もし心配ごとや解決すべき問題があるなら、今はそれに集中するのがベスト。
10月後半：おうし座さんの恋愛運
人との深い絆や理解を感じられるとき。「自分は本当にいい仲間に恵まれている」と実感できるでしょう。
長い時間をかけて少しずつ距離が縮まり信頼関係ができた相手がいるなら、近々恋愛に発展する予感も。人との関わりが充実し、現状よりさらにパワーアップしそう。お楽しみに。
10月後半：ふたご座さんの恋愛運
月半ばからふたご座の社会運はじわじわ活気づいていますが、引き続き懐かしい状況が戻ってきて、実力を発揮する展開が続きそうな月末。
人との関係も戻ってきやすい時期ですが、以前とは違う印象を受けるかもしれません。「自分らしくいるとはどういうことか」についても、この機会にじっくり考えてみてください。
10月後半：かに座さんの恋愛運
「自分にとっての本当の愛の形」を見つけ出す雰囲気がありそうです。それに沿って過去から現在までの恋愛や関係を振り返っていくでしょう。
新たに誰かに心惹かれることもあるかもしれませんが、それが本物かどうかはじっくり見極めてください。自分自身に十分に愛を注いでから恋を始めても、遅くはありませんよ。
10月後半：しし座さんの恋愛運
月半ばからの自分振り返りが一層パワフルに働く月末。今の状況で変革を試みるなど、具体的な行動を起こしているなら、想像以上の成果を上げられそうです。「本気になれば、ここまで変えられるんだ」という事実に、自分でも圧倒されるかもしれません。
また、前向きなアプローチによって、自分を取り巻く状況の見方も変わります。今向き合う内容は、しし座に想像以上の自信をもたらすでしょう。
10月後半：おとめ座さんの恋愛運
月末に向かうにつれて、ますます濃くなるおとめ座の対人関係。特定の仲間やグループの人たちと会う機会が増え、その中で濃い関わりが生まれそうです。
また、一対一の関係よりは「ある時期を共に生きた人同士の親しみや連帯感」が再び生まれるような愛情関係が多くなりそうです。主に周囲が動かすので、心を開いてその流れに乗るのが吉。
10月後半：てんびん座さんの恋愛運
「自分の思いと人の思い、どちらをどれだけ優先するか」という感覚は、愛情面にも影響を与える出来事になるでしょう。その流れがさらにパワーアップする月末。
どこかで「一個人として輝きたい」という思いもあるので複雑ですが、ここで自分をじっくり客観視し、今後の恋愛や将来の夢に対して行動を起こす際に、それを生かせれば◎
10月後半：さそり座さんの恋愛運
自分に正直になればなるほど、自分の深い思いが理解できる月末。「自分とはこんな人間だったのか」といった発見や驚きもありそうです。
その力は、誰かを愛するエネルギーにも変わります。もし今、愛を伝えたいのにできていない相手がいるなら、準備をしたうえで実行してもよいかもしれません。その際、「自分らしさの表現」として行うのがポイントです。
10月後半：いて座さんの恋愛運
いて座の深い部分の意識改革がかなり進みそうな月末。身体で体験することが重要な刺激になるので、生活習慣改善や住環境の変更、ダイエットなども「自分が動く！」をモットーにパワフルにこなすのがコツです。
また、人とのかかわりが増えても惑わされない土台の強さを作る時期でもあります。自分の内なる強さを育むタイミングとなるでしょう。
10月後半：やぎ座さんの恋愛運
月末は周囲の人たちとの絆が深まっていきそうです。感情的に納得して満たされる展開もあり、心の中にあった感情的な傷も癒され、解放に向かうでしょう。
このころから新しい出会いも増えてきそうです。ここでの出会いは少し先で大きな充実や感情的な満足をもたらしてくれる予感。先入観で判断せず、人を通じて「自分は何を求めているのか」に気づけるときです。
10月後半：みずがめ座さんの恋愛運
社会面がパワフルになっていく月末。最初は「自分の今やりたいことじゃない」と感じていたみずがめ座も、次第に今の自分の使命を感じ取り、ベストを尽くせる体制になっていきそうです。
かかわる人たちとの協力体制も良く、前向きな仲間意識も味わえるでしょう。
10月後半：うお座さんの恋愛運
自分自身への掘り下げが功を奏し、心の深い部分まで理解が進みそうです。自分を受け入れ肯定する思いが高まるでしょう。
また、今まで恋の障害になっていた内的な問題があったなら、その存在を認めたうえで、受容と解消へ向かう予感。「これからの自分はこうなっていきたい」という等身大の目標も見つけられるでしょう。
2025年下半期の占いも公開中✓
