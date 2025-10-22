がんと診断を受けたことを家族に伝えるのは難しい。永寿総合病院がん診療支援・緩和ケアセンター長の廣橋猛さんは「私は2023年の2月に甲状腺癌と診断され、5月に甲状腺全摘手術を受けた。診断を受けたときに、家族にどう伝えたらいいか非常に戸惑った」という――。

■「がん」を小さな子どもに伝えるストレス

2024年3月、英国のウィリアム皇太子の妻キャサリン妃が、がんであることを公表されたときのこと。

英国内だけでなく、世界的にも人気のあるキャサリン妃の悪い知らせに、多くの方がショックを受けたのではないでしょうか。

この告白に至るまでの間、キャサリン妃はしばらく公の場に出ることなく、その動向は明らかになっていませんでした。そして様々な憶測を生んでいました。

しかし、公表した際に「キャサリン妃が3人の子どもたちに、がんのことをしっかり伝えるため、時間を要したこと」が明らかになり、根拠のない臆測など全て吹き飛びました。

それにしても、まだ40歳代と若いキャサリン妃です。

ご自身ががんになったという事実だけでも相当なつらさを感じていたはずですが、それに加えてまだ小さな子どもたちに、「お母さんががんになった」と話すのは、大きなストレスがあったはずです。

■「家族にどう伝えたらいいか」は非常に戸惑った

私も2023年の2月に甲状腺がんと診断されました。

周囲のリンパ節にも転移している状況で、5月に甲状腺全摘手術を受けました。

そのときに感じたこと、私と家族とのやり取りについて触れさせてください。

私はがん患者に多く関わってきた医師ですので、自分自身のがんについて、衝撃は受けましたが、どちらかというと冷静に受け止めた方だと思っています。

ただ、家族にどう伝えたらいいかは非常に戸惑いました。

職場での健康診断で異常が指摘され、勤務の合間に院内で検査を受けて診断されたため、家族には事前に受診のことなどを特に話していなかったのです。いざ、検査の結果で悪性だろうとなったとき、まず、妻にどのように話すか迷いました。

家に帰ると「今日は話さないと」と毎日のように思うのですが、家族団らんの雰囲気を壊してしまうバッドニュースを告げる勇気をなかなか持てませんでした。

悶々とした日が1週間ほど続き、ようやく意を決して妻に伝えました。

「実は、健診で甲状腺が怪しいって言われたんだよね」

「それって、がんってこと？」

「うん、きっとそうだと思う」

「そうなんだ、でも違うかもしれないのよね？」

「いやー、自分も確かにがんだと思うんだ」

「そっか、でもしっかり診てもらわないとね」

■中学生の息子にはしっかり話した

こんな感じで会話は終わり、妻も一緒に紹介された大学病院へ受診してくれることになりました。実は妻も医療関係者なので、多少は慣れていたのでしょうか。激しく動揺することはありませんでした。

もちろん、私を心配させまいと、平気なふりをしてくれたのかもしれません。

妻のほかに、私の近しい家族として息子と母がいます。どちらにもすぐ話す勇気は持てず、手術が近づいてから話すことにしました。

嫌なことは先送り、という情けない状況でした。

息子は中学生で、社会の出来事もしっかり分かる年頃です。

がんという病気がどのような意味を持つか、それなりに理解しているはずです。

2人きりになったときに私から切り出しました。

「お父さん、がんの手術を受けてくることになった。ちゃんと治るから大丈夫だけど、お母さんのことよろしく頼むな」

「そうなんだ、分かった」

もしかしたら、私と妻の様子を見て、ある程度察していたのかもしれません。

隠したりしないで、しっかり話してよかったと感じました。

下手に隠すと、かえってショックを与えるかもしれませんし、スマホで何でも調べられる今の時代、息子なりに情報を得ていたようです。

■母に伝えるのは嫌だった……

それより問題は母でした。

40代の息子ががんになるというのは、母にとってショックな出来事に違いありません。高齢の母にとって、がんはやはり死に直結する病という認識です。

妻と2人で母の家を訪れて、極めて楽観的な雰囲気で話しました。

「実は、健康診断で甲状腺がんと診断されたんだ。ただ、そんなに悪い病気ではなく、来月手術を受ければしっかり治るから、心配しないでほしい」

「えっ……」

母は固まってしまいました。

これだから母に伝えるのは嫌だったのです……。

「それって、私が甲状腺の病気だというのは関係あるの？」

母はかつて甲状腺機能低下症で、レボチロキシン（商品名チラーヂン他）を服用していました。今は落ち着いているのですが、自分の持病が息子のがん発症に影響したのではないかと心配そうでした。

「いや、それは関係ないよ。おそらく遺伝とかは関係ない。誰だってがんになり得るんだ」

それを聞いて、少しホッとしたようでした。

どうやら母も、そのときは私に余計な心配をかけまいと平静を装ってくれただけで、後に、妻が長い時間かけて話を聞く必要があったそうですが……。

このように、がんになった自分自身がショックなのに、それ以上に家族、そして仕事関係の人たちなど、周りにどう伝えるかが非常に大きな問題でした。

■キャサリン妃の「大きな勇気」

さて、キャサリン妃の話題に戻ります。

X（旧Twitter）に投稿された動画でキャサリン妃は、「適切な方法で全てを説明するのに時間がかかった」とおっしゃっていました。

英国の王立がん研究所も「正直に話すことが、子どもにとって最善であるケースが多い。適切なタイミングが常にあるわけではないが、隠すのはストレスになる。子どもたちは大抵、何かがおかしいと気づく」と示しました。

先ほどの私のしがない体験をお読みいただけると、キャサリン妃が3人のお子さんに時間をかけて丁寧にがんのことをお話しになった事情、そしてそこには大きな勇気が必要であったことをご理解いただけるのではないでしょうか。

キャサリン妃が振り絞った勇気はこれだけではありません。

子どもたちに話す前、おそらく夫であるウィリアム皇太子やチャールズ国王などにもがんのことを話す場面があったでしょう。

英国王室に大きな影響を及ぼすことになる告白を彼らにすることは、王室に嫁入りした立場であるキャサリン妃にとって非常につらい出来事だったはずです。

このつらさを乗り越える勇気も必要でした。

■がんを職場や友人に隠す患者は非常に多い

最後に3つ目の勇気。それは世の中の人に公表する勇気です。

廣橋猛『つらさを抱える患者にできることはもっとある 緩和ケアをポジティブに変える本』（日経BP）

実際に告白した途端、世界中のメディアで報道され、ありとあらゆる人がキャサリン妃のがんを勝手に話題にしました。私もその一人です。キャサリン妃にとって、この3つ目の勇気を持つことは、相当な困難があったはずです。

私は患者たちに、自身のがんを隠す必要はないと話します。

というのも、隠すことで仕事や生活上で周囲からサポートを得ることが難しくなってしまうのと、周りの人からの理解が治療上でも大きな意味を持つと考えているからです。

ただ、実際のところ、自身のがんを職場の仲間や友人などに隠す患者は非常に多くいます。隠す理由としては「仕事を失ってしまうかもしれない」「周りから悪いように誤解されてしまう」「陰でどのように言われるか不安」などが聞かれます。

