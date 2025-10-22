「ヤバ3度見するわ！」氷川きよし、街中でのプライベートショットに反響「目立ってる」「お洒落すぎる」
歌手の氷川きよしさんは10月20日、自身のInstagramを更新。熊本県・熊本市でのプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。
コメント欄には、「うわぁ、スタイル抜群で洗練されたファッション、素敵過ぎますぅ」「GUCCIの服お洒落すぎる」「オ―ラを消しているようだけど、目立ってる〜〜」「街中で偶然KIINA.ちゃんに逢える世界線どこ」「ヤバ3度見するわ！！」「失神してしまいます」といった声が寄せられ、多くのファンがそのスタイルに魅了された様子を見せました。
美脚引き立つコーデを披露氷川さんは「大分から熊本へ」とつづり、1本の動画と2枚の写真を投稿。グッチのセットアップに黒いキャップとローカットスニーカーを合わせたコーディネートを披露し、すらりとした脚の美しさが際立っています。
コンサート後にも氷川さんは21日にもInstagramを更新。熊本城で行われた「KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜」の公演後に撮影されたと思われる写真を投稿しました。カーキのロング丈アウターにデニムパンツを合わせたカジュアルな印象の氷川さんが写っており、また違った雰囲気を見せています。今後も氷川さんのすてきな姿を楽しみにしたいですね。
