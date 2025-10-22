女性が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率で、韓国は2023年に過去最低の0.72という衝撃の数値を叩き出した（24年は0.75に微増）。韓国社会に一体何が起きているのか。フリーライターの菅野朋子さんは「SNS利用率が9割を超える韓国では、日本以上に他人と比較する文化が醸成されている。『こんな環境では子供は幸せになれない』と思う若者も少なくない」という――。

■小3児童が同級生に「住む家マウント」

教師である朴智英(パクジヨン)（29歳、仮名）が勤めている小学校はソウル郊外、新築のマンションが林立する環境にある。韓国にはマンションのブランドが数種類あり、場所、築年数などによって価格に差がある。

朴は小学3年生の担任で、クラスには30人ほどの生徒がいる。ある日、男児2人が喧嘩になり、生徒が呼びに来た。急いで駆けつけて事情を聞くと、1人が、そのあたりでは価格帯が低めのマンションに住むもう1人へ、「おまえのうちは貧乏だから、あのマンションに住んでいる」と言ったことが引き金になったと分かった。朴は、その場をなだめて、少年らを仲直りさせた。

だが、問題はむしろここからだった。

翌日、喧嘩を仕掛けた少年の父親から面会を求める連絡が来た。場を設けると、父親は開口いちばん「あのマンションに住んでいるのは金がないからというのは事実だ。なぜ本当のことを言ったうちの子どもが謝らなければいけなかったのか」と言い放ち、問い詰めてきたという。

朴は、この出来事が今の韓国社会をよく表していると語った。

「韓国人は自分がどう見られているのか、他人の目をとても気にします。それがSNSの拡大で、もっと酷くなりました。昔は他の人がどんな風に暮らしているのかなんてそれほど分からなかったと思うんですけど、今はSNSで簡単に分かってしまう。それに引っ張られて比較すればするほど不安になる。私もそうだし、今の子どもたちも親のことをそのまま真似てしまう」

そこから「こんな環境の中で子どもは幸せになれるのだろうか」という疑念が浮かぶようになったそうだ。

■「育児日記」にこっそり忍ばせられた高級車、ブランド子供服

筆者もこんな話を聞いたことがある。知人の娘（34歳）がある時SNSを見ていると、フォローしていた中学校の同級生が子どもを産んだことを投稿していた。同級生は、写真を中心としたSNS「インスタグラム」上で、「＃育児日記」というタグをつけて、何枚も子どもの写真をあげていた。

純粋な、初めての子育ての記録……というわけではない。ブランドものの子ども服や、ソウルの一等地に立つマンションの名前が、しっかりとフレームに収まっている。車の後部座席のチャイルドシートに座った子どもの背景に写り込んだハンドルには高級車「マセラティ」のマークがさりげなく捉えられていたという。

韓国のSNSの利用率は世界的に見てもとても高い。2024年の利用率は、アラブ首長国連邦（UAE）の96.2％に次いで、93.4％だった（「Statista Japan」）。ちなみに日本は70％台だ。

特に利用率が高いのは、1982〜90年代半ばに生まれたミレニアル世代で90.6％と突出している（情報通信政策研究院（KISDI）調査）。朴とその夫の金鍾国(キムジョングク)（33歳、仮名）は、最後のミレニアル世代にあたる。彼らの中には今の小学生の親も多い。

■マンションは「大人が人を測る尺度」

夫の金は、少年が“低価格のマンション”を引き合いに出したのは、「周りの大人が人を測る尺度」だからだと指摘する。

「住居問題は韓国人の人生においてかなり大きな問題です。友人、知人も僕らの世代はまず家を持つことが目標になっています。持っているか持っていないか、どこに住むのか住めるのか。住む場所や家によってその人自体の価値を測りますから」

今でこそ露骨な質問は少なくなったが、昔はソウル市内でもどのあたりに住んでいるのか必ず訊(き)かれた。住んでいる地域によってその人が、“持てる者”なのかどうかを判断するためだ。最初にソウルに来た頃、住む場所を訊いてくる人に会うたび、ああ、頭の中にピラミッドができている、と思ったものだ。

■金をかき集めてソウル市内にマンションが買えるかどうか

金によれば、同年代（30代前半）の友人で家を持っているのは、親が裕福な場合しかないという。彼らは親が用意してくれた家に住み、結婚し、子どもを育てる。

「0.72（韓国の2023年の出生率。24年は0.75）という数字は金持ちの人が出している数字です。それ以外は、ヨンクル（魂まで引っ張り出してかき集めるという意味の俗語、転じてお金を必死で集めることをいう）して、なんとかソウル市内にマンションを購入しようと頑張っています」

金と朴も“ヨンクル”でソウル市内にマンションを購入した。実は、頭金は、金の祖母がくれた結婚祝いだった。

「結婚する時に祖母が両親と住むことになって家を売ったんです。弟が1人いるんですけど、長男だからといって祖母は売ったお金の一部を私に結婚祝いとしてくれました。それをもとに色々かき集めてローンを組んで、マンションを買うことができました」

ローンは月200万ウォン（約21万円）。金は子どもについて、1人は絶対にほしいと思っているという。

「単純に子どもが好きですし、（自分が）長男なので家を継いでくれる子どもはいないといけないかなあって漠然と思っています。でも、僕が子どものことを考えられるのも家があるからですね。もし、家がなかったら、たぶん、考えられない」

■政府の住宅政策は条件が厳しすぎた

金夫妻が結婚したのは文在寅(ムンジェイン)政権の時代だった。文政権は、低出生率や住宅価格高騰の解消のために、マイホームを持てない、または思うように借りられない「住宅難」の新婚夫婦や若い世代を対象に「幸福住宅」と呼ばれる住宅政策を実施した。

周辺の相場の80％ほどの賃料で最大6年間居住することが可能で、子どもが2人いる場合は最長10年間延長できる。2022年の大統領の任期までに最大88万組の新婚夫婦へ住宅の提供や資金援助を行うことを目指していた（「聯合ニュース」2018年7月5日）。

それも利用したのかと聞くと、「条件に該当しなかった」という。政策は低所得世帯が対象となっており、共働きの場合もどちらかの年収が極端に少ない場合に限られていた。

「あんな極端な条件だと当てはまる人のほうが少ないのではないでしょうか。誰のための支援なのか分からないですよね」

朴はそうつぶやいた。

■ソウルのマンションは保証金だけで8000万円

韓国ではここ7〜8年でマンション価格が高騰している。新築時の価格の2〜3倍は当たり前で、江南(カンナム)にいたっては5倍になったところもある。

江南はソウル市内を横断する漢江(ハンガン)の南を指す。ただ、韓国の人が言う江南は、松坡区(ソンパク)、江南区、瑞草区(ソッチョク)という、富裕層が住む3つの地域（江南三区）のことだ。ソウル市内でも、江南かどうかにこだわる人は多い。そして、当たり前だがこの三区の中でも序列がある。

しかし、現在ソウル市内に家を持つことは、並大抵ではない。

筆者の知人（57歳、会社員）は、息子が結婚するので新婚夫婦のためのマンションを準備することになり、相手の両親と合わせて日本円で7000万円を用意したと言うので驚いたが、耳を疑ったのはその先だった。

「息子がいいというソウル市内のマンションを探したら、新築はチョンセ（保証金）だけで8000万円以上が相場だったんです。仕方なく老後資金から捻出しました」

韓国では、賃貸で入居する時に保証金のような「チョンセ」という多額の資金を支払うことで、月々の家賃が不要になる「チョンセ制度」がある。金利の高かった時代にできた制度で、家主はチョンセを運用することで利益を出し、チョンセ金は居住者が退室する際に全額返還される。ただ、最近では、チョンセの高騰で入居者が減り、チョンセ価格を下げて、月々の家賃制度に代えているところも増えている。

その知人は、7000万円では足りず、さらに援助額を増やさざるを得なかった。

親として子どもの願いは聞いてあげたいと思うだろうが、全額戻ってくるとはいえそれほどの大金をまとめて用意できる人は少ないだろう。韓国は一般のマンションでも20階建てなど高層階のものが多く、日本でタワーマンションと呼ばれるような「高級マンション」の場合はチョンセだけで億単位になる。

■マンション建設で起こる「分断」

これと並行して起きているのが、セキュリティ強化を理由にした非居住者の「締め出し」だ。

ある友人はソウル市内に待望のマンションを購入した。8棟500世帯近くも入る大規模なマンションで、フィットネスジムや読書室、すべり台などの遊具が揃う小さな公園も保有しており、大満足だった。断っておくが、決して高級マンションではない。大手建設会社が造ってはいるが、ソウル市内ではありふれた形態のマンションだ。

ある日、警備員がいる正門以外の3カ所に鍵付きの門が造られた。色々な人が敷地内を通り抜けていたため、危険を感じる人が申告したことがきっかけだった。

「タッチキーを持っていないと通れないようになっちゃったの。そうしたらその門の前で立ち尽くしている子がいたから訊いてみたら、近くのヴィラ（低層アパート）に住んでいる子どもで、それまでは公園に自由に出入りしていたのにもう遊べないんですかって言われて胸が苦しくなっちゃった」

友人はそうため息をついていた。

