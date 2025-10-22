東京都は、水素バリューチェーン推進協議会や東京ハイヤー・タクシー協会に加盟する、トヨタ自動車、岩谷産業、日本交通などと合同で燃料電池車（FCV）の普及に乗り出す。9月3日には水素で走るタクシーが走行開始し、FCバスやFCトラックなども展示された。「EVシフト」に慎重だったトヨタが、なぜ燃料電池車の開発に力を入れるのか。佐藤恒治社長が、ノンフィクション作家・野地秩嘉さんの単独インタビューに答えた――。

■燃料電池のクラウンが東京を走る

9月3日の午後、東京都庁前の道路には4人の人物と6台の水素を使った燃料電池モビリティが並んでいた。並んでいたなかのひとり、小池百合子都知事がメッセージを述べ、トヨタ製燃料電池タクシー、クラウンをスタートさせた。

「みなさん、水素で走る燃料電池タクシーの出発式です。では、スタートです」

「出発式です」と宣言し、水素のタクシーが走り、水素モビリティを試乗できるという単純なイベントだったにもかかわらず、報道陣はかなりの数が集まっていた。日本を活性化させる未来について報道することは読者の興味を引くと判断したのだろう。

出発式の直前、都庁の大会議室では「水素を使う」アクションを加速させるプロジェクト「TOKYO H2」（トウキョウ エイチトゥ）の発表会が行われた。

「TOKYO H2」のアクションに使用される燃料電池モビリティは次の6台で、これもまた都庁前の道路に展示してあった。

■30分かかる充電がわずか3分で完了

1台目 燃料電池タクシーに使われるクラウン。一回当たりの水素充填による走行距離は820kmで、充填時間は約3分。バッテリーEVよりも走行距離は長い。なにより、充填時間が短い。一般のバッテリーEVは急速充電でも30分はかかる。燃料電池車はわずか3分だ。

2台目 次は同じく燃料電池車のホンダCRV、e:FCEV。一回の充填で走れる距離は約621km。

3台目 燃料電池バスはトヨタのSORA。

4台目 燃料電池トラックはFC小型トラック。いすゞ、トヨタ、コマーシャル・ジャパン・パートナーシップ・テクノロジーズ（CJPT）の共同開発だ。CJPTはいすゞ、日野、トヨタ、スズキ、ダイハツが参画した電動化と物流効率化のための会社組織である。

5台目 燃料電池フォークリフトは豊田自動織機が開発し、トヨタL＆F東京が販売を行う次世代のエア・フォークリフト。L＆FとはLogistics（物流）とForklift（フォークリフト）の頭文字を取ったものだ。同社はトヨタ自動織機の社内カンパニーで、フォークリフトの国内シェアは40％。業界のリーディングカンパニーである。トヨタは車だけでなく、フォークリフトでも強い。なお、燃料電池フォークリフトは外部への給電機能も備えている。

6台目 燃料電池自転車は自転車メーカーではないトヨタ紡織が開発したもの。

こうしてみると、トヨタは水素の燃料電池モビリティを幅広く作っていることがわかる。

■正しかった豊田章男会長の未来予測

コロナ禍だった2021年のことになるが、EUの執行部局、欧州委員会は「EUでは2035年以降の新車登録をゼロエミッション車（走行時に二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しない車両）に限定する」と発表した。以降、世界中でEV偏重が始まったのだが、トヨタ社長（当時 現会長）の豊田章男は一貫して「敵は炭素で内燃機関（エンジン）ではない」「お客さまには多様な選択肢を用意する」と言い続けた。2024年からEVの需要は鈍化し、EUや世界の大手自動車メーカーはEV偏重だった方針を転換し、ハイブリッド車を用意し始めた。

時代は右から左へとスイングしたのである。ここで、大切なのは豊田章男は今も「多様な選択肢を用意する」と言っていることだ。これだけハイブリッド車、プラグインハイブリッド車の需要が高まっていても、「ハイブリッドに専念する」なんてことは言わない。巧みな戦略をとっている。

トヨタは車載用バッテリー工場をアメリカのノースカロライナに今年、新設した。追加投資も決めた。車載用バッテリーについては自社でまかなう体制を作りつつある。バッテリーEVにもちゃんと目配りしている。

そして、今回、タクシーとしてお披露目された車両にも搭載されているのが、水素を使った燃料電池だ。ミライだけでなく、高級車ともいわれるクラウンのFCモデルがタクシーとして選ばれたのは、大勢のタクシーユーザーが燃料電池車の乗り心地を実感できるからだ。10月15日現在、約20台が都内を走っている。

さらに言えば、レースでは水素エンジン車を走らせている。「敵は炭素で、内燃機関ではない」という言葉を実践してモビリティ開発をしているのがトヨタだ。

■「『つくる』ところから『使う』ところまで」

話は「TOKYO H2」発表会に戻る。壇上には小池都知事、佐藤恒治トヨタ社長（水素バリューチェーン推進協議会会長）、牧野明次岩谷産業会長兼CEO（水素バリューチェーン推進協議会会長）、川鍋一朗日本交通取締役（東京ハイヤー・タクシー協会会長）の4人がいた。

最初にあいさつしたのは小池都知事だ。

「都民のみなさまに水素のある社会を身近に感じていただきながら、『世界に誇る、水素社会・東京』、持続可能な都市の実現を目指してまいります」

続いて都知事はこんなことを話した。

東京都は燃料電池商用モビリティの普及目標として、2035年度に約1万台を目指す。まずは2030年度までに東京に約600台の燃料電池クラウンのタクシーが走るという。

2番目にあいさつしたのはトヨタの佐藤社長だ。

「日本で水素社会を実現していくために、ここからは、『社会実装』を増やしていくフェーズです。水素を普及させていくカギは、産業を超えた連携を通じて、『つくる』ところから『使う』ところまで、一体となって、水素のバリューチェーンを構築していくことであると思います」

■なぜ自家用車より前にタクシーやトラックなのか

佐藤社長の話をもう少し補足する。

東京都が定めた燃料電池タクシーの導入目標（2030年度に約600台）の達成に向けて、トヨタは今年度のうちにまず200台の導入をめざしてサポートする。また、トヨタは以前から水素を燃料に用いた商用車の普及に力を費やしてきた。自家用車よりも走行距離が長い商用車で水素を活用することは、運輸部門の脱炭素化と水素利用の拡大のために重要と考えたからだ。

トヨタの佐藤社長のあいさつの次は横にいた岩谷産業の牧野会長かと思いきや、そうではなく日本交通の川鍋取締役だった。川鍋氏は2023年、会長から取締役になっている。それは自ら会長を務めるタクシーアプリの会社「GO」に持てる時間とエネルギーを費やしたいという気持ちからだという。

さて、川鍋取締役はタクシー業界の代表としての話をした。

「タクシー業界は、本日から新たな進化への第一歩として、水素タクシーの導入を始めることとなりました。環境対策の推進と公共交通を担う使命を果たし、カーボンニュートラルを次世代へ継承していくことは、私たちの誇りであり責務でもあります。

これからも、『TOKYO H2』プロジェクトのもと、行政や関係の皆さまと力を合わせ、国際都市・東京から全国へ、そして世界へと広がる持続可能な都市交通の未来を築いてまいります。都内ではおよそ3万台のタクシーが走っています。水素タクシーへの置き替えにより水素の普及を促す走る広告としての役割が期待されます」

■水素ステーション20カ所は少なく見えるが…

岩谷産業の牧野会長は壇上では何も話さなかった。だが、終わった後のぶら下がり取材で、大切なことを教示してくれた。

都内には今、20カ所の水素ステーションがある。タクシーが600台走るのに対して、ステーションが20カ所では少ないように感じる。この疑問に牧野会長は「十分でございます」と答えた。理由はこうだ。

バッテリーEVの充電は急速充電でも30分はかかる。充電時間が長くなると充電スポットの数が必要だ。一方、水素充填はガソリン給油よりも短い。そのため都内に水素ステーションが20カ所だけであっても、多くの燃料電池車の充填が可能なのだろう。燃料電池車のいいところとは炭素を排出せず、環境に優しいだけでなく、充填時間が短いことにある。

ぶら下がり取材の後、わたしはトヨタの佐藤社長に時間をもらうことができた。独占インタビューではあるけれど、10分足らずだったから、正確に記すと、「短」独インタビューである。

■エンジン車と比べて「信号待ち」が圧倒的に静か

その場で佐藤社長は3つの重要な話をした。彼は水素が持つ燃料としての特性を端的に、魅力的に解説してくれた。

――タクシーとして使われるクラウンの乗り心地は燃料電池にすると、どうなるのですか。乗り心地はガソリンエンジン車よりも向上するのでしょうか。

はい、乗り心地は向上します。それはエンジン、つまり内燃機関が持っている振動成分のうち、人間が不快に思う周波数帯の振動をFC（燃料電池）は持っていません。また、エンジン車はアイドリングという状態があり、ずっと回っています。

――そういえば、アイドリングの時はずっとブルブルと震えている状態になってます。

はい。つねに振動を起こしているのです。FCV（燃料電池車）は停車すると、モーターが止まります。停車中は振動が発生しません。信号待ちしている時の静かさは圧倒的に違います。

――ということはクラウン、レクサス、ベンツといった高級車に燃料電池を載せると、乗り心地、静寂性は向上するわけですね。これは世界中の高級車メーカーに声を大にしてアピールしていいのではないでしょうか。

はい、間違いありません。これまでクラウンが培ってきた「上質なクルマ」という質感をFCVだからこそ倍加させることができます。止まっている時だけではありません。走る時の加減速もダイレクトに反応します。エンジンよりもリニアリティ（直線性）が高いので、ドライバーが入れたアクセル、抜いたアクセル、踏んだブレーキに対して、ちゃんとクルマが動く。モーターで動いているので応答遅れが減ります。モーター特性を生かした設計にしてあります。誰が運転しても、運転が上手になったように感じると思います。

■「トヨタ生産方式」を導入する意味

――次に、燃料電池フォークリフトについてお尋ねします。工場内の環境を変える画期的なモビリティだと思いました。

はい。もう、おっしゃる通りです。フォークリフトは場外、場内で作業する時に使いますが、エンジンだと排熱が多いでしょう。そして、気候変動で気温が上がっています。そういった場所で排熱を出すフォークリフトが走り回っていると、さらに温度が上昇する。FCVのフォークリフトだと、排熱が圧倒的に少ないし、騒音も出ません。何より、これまた動きもリニアリティが高いから作業もしやすい。

――燃料電池フォークリフトを作っているのはトヨタのL＆F東京だけですか？

はい。トヨタだけです。

――ぶらさがりの記者会見の時、岩谷産業の牧野会長の話を補足されていました。「水素を充填する時のリードタイムを縮めるために水素ステーションでTPS（トヨタ生産方式）を導入する」とのこと。今回のプロジェクトには水素ステーションだけでなく、他のところにもTPSの思想が入っているのですか？

はい。まさにそうです。TPSを導入して、リードタイムを縮めて、お客さまに便利を提供して、さらに車を楽しんでいただく。たとえば水素の充填です。実際に水素を入れる時間は3分程度です。しかし、お客さまがステーションに車をつけて、充填してから出て行くまでには10分以上、時には20分くらいもかかってしまうんです。

■「ステーションを設置したら終わり」ではない

お客さまを迎え入れて、充電口を開けて、それから充填するという一連の作業のなかのどこかに必ずムダがあります。あるはずです。それをチェックして充填のリードタイムを縮めます。

実は岩谷産業さんとTPSを用いた現場の作業改善をスタートさせます。そちらの出発式は明日（4日）で、そのまますぐに当社の改善チームと岩谷産業さんのチームが一緒に現場で作業の無駄を徹底的に洗い出して、改善を進めていきます。

社長の佐藤恒治が触れた「TPS」とはトヨタのホームページには次のように書いてある。

「お客様にご注文いただいたクルマを、良い品質で、安く、タイムリーにお届けするために、徹底的にムダを無くし、リードタイムを短くする」。そして、トヨタの人たちはTPSを確立するために日々、改善を続けている。今回は燃料電池の充填時間のリードタイムを縮めるためにムダをなくそうとしている。充填にかかる時間を限りなく短縮し、水素ステーションの利用頻度を高めようとしているのだろう。

短いインタビューのなかでも、佐藤は「作業改善の場所はここで、人員はこの人たちです」と細部までちゃんと知っていた。トヨタの社長であれば仕事は無限にあるだろう。それでも彼はメモなど見なくても、秘書に確認しなくても、現場の仕事がどこでどのように行われているかを知っていた。

佐藤恒治とのインタビューを通じてわかったことはトヨタの社長は現場の仕事、現場から来る情報に精通していることであり、仕事にはつねにTPSを活用していることだ。

