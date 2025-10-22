ロバーツ監督がオンライン会見で先発ローテに言及

2年連続世界一へ、ドジャースの先発ローテーションが明らかになった。デーブ・ロバーツ監督は21日（日本時間22日）、オンライン会見で、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）の先発ローテを発表。その陣容に「熱い展開」「楽しみすぎる」とファンが期待を寄せている。

ロバーツ監督は会見で「第1、2戦は同じローテで挑む。スネル、その後ヤマモトだ」と明言した。24日（同25日）、敵地で迎える第1戦には、2度のサイ・ヤング賞を誇る左腕ブレイク・スネルが先発。第2戦には山本由伸投手と、リーグ優勝決定シリーズと同じ順番で挑むことになった。

山本は14日（同15日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に登板し9回3安打1失点でメジャー初完投勝利。今年のポストシーズン（PS）では3試合に登板し2勝1敗、防御率1.83と安定した成績を残している。スネルも前回登板で8回1安打無失点と好投。PSでは3勝0敗、防御率0.86と山本以上の安定感を披露している。

大谷翔平投手は本拠地での第3戦以降の登板が予想されるが、ロバーツ監督は「まだどちらにするか決めていない。リリーフ登板についてもシリーズの展開次第だ。現時点では未定だ」と言及。史上11人目となるPS1試合3発を記録し、投げては7回途中10奪三振、2安打無失点を記録した17日（同18日）のブルワーズ戦のような活躍に期待がかかる。

先発ローテを知った日本のファンは早朝から反応。「スネル→由伸、アウェイでのこの2人は安心」「これは熱い展開」「監督の信頼が厚い証拠」「山本はここまでエースにふさわしい活躍」「山本由伸、お前がナンバーワンだ」とSNSにコメントを寄せていた。

また、大谷のWS先発未定に関しても「え、まさかの未定!?」「翔平はいつ？」「大谷の動向から目が離せない」と今後の動きに注目する声が目立っていた。（Full-Count編集部）