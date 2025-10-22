◆バレーボール ▼イタリア１部リーグ（セリエＡ）第１節 ペルージャ ３（２２―２５、２５―１６、２５―２３、２５―１９）１ モンツァ（２１日、イタリア・モンツァ）

昨季プレーオフ３位のペルージャは敵地でモンツァをセットカウント３―１で下し、開幕白星を飾った。ペルージャ２季目で男子日本代表主将の石川祐希は全セット（Ｓ）で先発し、ブロック１得点を含むチーム２位の１８得点と躍動。右脚を気にしながらセメニウクと交代した第４セット途中までに、アタック決定率は７７％と安定した。２６日の第２節・ルーベ戦でホーム初戦を迎える。

ペルージャ２季目の石川が成長した姿を示した。第１Ｓの１―２で後ろからの二段トスをレフトから難なく決めきると、８―１２では石川らしいレフトからクロスに決めきった。０―１の第２Ｓの８―２では、昨季はセッター・ジャンネリとのコンビで苦しんだ後衛中央からのアタックも鋭く決めた。

２―１の第４Ｓ序盤は圧巻の“ユーキタイム”。レフトからのスパイクでチームのこのセット初得点を挙げると、コートを支配した５―５では相手の意表をつく絶妙なロールショットだ。７―７では体勢を崩されながらもサーブレシーブし、レフトから相手の動きを見ながら軟打で間に落とした。しかしこのプレーの直後に右脚を押さえ、顔をしかめながらセメニウクと交代した。

日本でサントリーとの２連戦で２連勝して臨んだイタリア１１季目のシーズン。初戦からセッター・ジャンネリとのコンビも良く、アタックは２２本のうち１７本を決めて、決定率は７７％と高い数字をマーク。昨季課題にあがったサーブレシーブでも仕事を果たした。「スーパーコッパ、コッパイタリア、世界クラブ選手権、（セリエＡの）プレーオフ、チャンピオンズリーグとあるので、５つ全部制覇できれば」と意気込んでいた石川が、強豪チームで存在感を示していく。