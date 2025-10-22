キスマイ玉森裕太、“食欲の秋”を楽しむ「季節の食べ物は積極的に取り入れるようにしています」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が21日、都内で行われたファッションブランド・ブルネロ クチネリ「2026春夏コレクション ファッションプレゼンテーション」に同ブランドの最新秋冬コレクションを身にまとい来場した。
【集合ショット】さすが⋯最新コレクションを披露した玉森裕太＆杏ら豪華セレブ
玉森は光沢感のあるワインレッドのコーデュロイを使ったスーツにネイビーのタイを合わせた高級感あふれるエレガントなスタイルで登場。同ブランドのプレゼンテーションについて「拝見できること自体がレアなので、どんなお洋服が登場するのかと想像すると全てが楽しみです」と語っていた。
また、“秋”をどう楽しんでいるか？の質問に「食べることが好きなので食欲の秋ですかね。季節の食べ物は積極的に取り入れるようにしています。家族と紅葉も見に行きたいですね」と答えた。
■玉森裕太一問一答
――本日着用しているファッションのポイント、お気に入りのアイテムは？
【玉森】肌触りが良く、光沢感のあるコーデュロイのスーツです。
――2026春夏最新コレクションのファッションプレゼンテーションで楽しみにしていることは？
【玉森】拝見できること自体がレアなので、どんなお洋服が登場するのかと想像すると全てが楽しみです。
――芸術の秋、食欲の秋、スポーツの秋、みなさんは秋をどのように楽しんでいますか？
【玉森】食べることが好きなので食欲の秋ですかね。季節の食べ物は積極的に取り入れるようにしています。家族と紅葉も見に行きたいですね。
【集合ショット】さすが⋯最新コレクションを披露した玉森裕太＆杏ら豪華セレブ
玉森は光沢感のあるワインレッドのコーデュロイを使ったスーツにネイビーのタイを合わせた高級感あふれるエレガントなスタイルで登場。同ブランドのプレゼンテーションについて「拝見できること自体がレアなので、どんなお洋服が登場するのかと想像すると全てが楽しみです」と語っていた。
■玉森裕太一問一答
――本日着用しているファッションのポイント、お気に入りのアイテムは？
【玉森】肌触りが良く、光沢感のあるコーデュロイのスーツです。
――2026春夏最新コレクションのファッションプレゼンテーションで楽しみにしていることは？
【玉森】拝見できること自体がレアなので、どんなお洋服が登場するのかと想像すると全てが楽しみです。
――芸術の秋、食欲の秋、スポーツの秋、みなさんは秋をどのように楽しんでいますか？
【玉森】食べることが好きなので食欲の秋ですかね。季節の食べ物は積極的に取り入れるようにしています。家族と紅葉も見に行きたいですね。