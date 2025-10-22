ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¡¢¥È¥¥¥ó¥È¥¥¥ó¥È¥¥¥ó¥µ¥Õ¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥éÊÛ¤ò¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ö¥ì¥¤¥ó¥í¥Ã¥È¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥È¥¥¥ó¥È¥¥¥ó¥È¥¥¥ó¥µ¥Õ¡¼¥ë¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿çÌ²»þ´Ö30Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö
¡¡8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡ÖÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¡×¤ò½Ð»º¤·¤¿ÄÔ¡£9·î10Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡Ö¤»¤¤¤¢¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡ª¡ª¾Æ¤¥¶¥±¤¬¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥É¡¼¥ó¤È¾Æ¤¥¶¥±¡£¤»¤¤¡Á ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Ç¡¼¡£¤ï¤¿¤¯¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ²¤ì¤ë»þ´Ö¤ÈÌ´¶õ¤Îµ¯¤¤ë»þ´Ö¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÄËÜÆü¿çÌ²30Ê¬¡×¤È¡¢¿²ÉÔÂ¤ÎÃæ¡¢14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥¥¥ó¥È¥¥¥ó¥È¥¥¥ó¥µ¥Õ¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥éÊÛ¤ò¸ø³«
¡¡10·î21Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥³¥¢¤Î±óÂ¤Ç¤ªÊÛÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥³¥¢¤¬¹¥¤¤Ê¥È¥¥¥ó¥È¥¥¥ó¥È¥¥¥ó¥µ¥Õ¡¼¥ë¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á´Á³»÷¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡£Ä«¥³¥¢¤Ë¸«¤»¤¿¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ç¤Î±óÂ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤É¤ó¤°¤ê½¦¤Ã¤Æ¤¿¡¢²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¡¢6ºÐ¤Î»°ÃË¡¦¹¬¶õ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¥È¥¥¥ó¥È¥¥¥ó¥È¥¥¥ó¥µ¥Õ¡¼¥ë¤Î¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë