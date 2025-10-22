【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： 46,924.74 △218.16 （10/21）

NASDAQ： 22,953.67 ▼36.88 （10/21）

1.概況

前日の米国市場は高安まちまちでした。主力銘柄の決算発表が本格化する中で、好決算を発表した銘柄への買いが指数を支えました。半面、最高値圏で推移する中で、持ち高調整の売りなどが相場の重荷となりました。





2.経済指標等

ダウ平均は1ドル高と小幅高で取引を開始すると、その後は上げ幅を拡大する推移となりました。決算銘柄が買われ、中ごろからは47,000ドル付近で堅調な推移となり、最終的には218ドル高の46,924ドルで取引を終えました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は36ポイント安の22,953ポイントで3日ぶりに反落となりました。S＆P500株価指数は0.2ポイントの小幅高となる6,735ポイントで取引を終えました。

主要な経済指標の発表はありませんでした。

3.業種別動向

S＆P500の業種別株価指数では、全11業種のうち3業種が上昇しました。一般消費財・サービスが1.3％高でセクターの上昇率トップとなりました。資本財・サービス、ヘルスケアの2業種が1％未満の上昇となった一方で、8業種が下落となりました。なかでも公益事業が1％安となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は30銘柄中18銘柄が上昇しました。同日に決算発表をしたスリーエム［MMM］が7.7％高となり、買いが優勢で取引を終えました。同じく決算発表銘柄のコカコーラ［KO］も4.1％高と決算内容を好感した買いが入りました。そのほか、セールスフォース［CRM］が3.6％高、アマゾン・ドットコム［AMZN］など計3銘柄が2％台の上昇となりました。一方で12銘柄が下落し、ジェイピー・モルガン・チェース［JPM］が1.7％安など、計3銘柄が1％台の下落となりました。



ダウ平均構成銘柄以外では、先行きの収益見通しを引き上げたゼネラルモーターズ［GM］が14.8％高となりました。防衛のRTX［RTX］は第3四半期決算での増益と、通期業績見通しの引き上げを発表し7.6％高となりました。一方で、グーグルを運営するアルファベット［GOOGL］はオープンAIによる「ChatGPT search」のサービスが、同社の競争激化懸念を呼び、2.4%安となりました。

5.為替・金利等

長期金利は、前日0.02%低い3.96％となりました。ドル円は151円台後半で推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

前日の米国市場は高安まちまちとなりました。ハイテク株に売りが目立つ一方で、好決算を発表した銘柄が買われ、相場を支えました。これを受けて、日本市場も底堅いスタートが予想されます。本日の日経平均は、大台の50,000円台が意識される中で、日本時間明日の明け方に発表されるテスラ［TSLA］やアイビーエム［IBM］の決算発表を控え、小動きの展開が予想されます。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部