¡ÖÅ¬Ç¤¤È¸«¤Ê¤»¤ÐÂ¿¾¯¶¯°ú¤Ç¤âµ¯ÍÑ¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¹â»ÔÎ®¿Í»ö¡×¡Ä¡Ö°ÂÇÜÎ®¡×Æ§½±¤Ç´±Å¡´´Éô°ì¿·
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¿·Æâ³ÕÈ¯Â¤ËÊ»¤»¤Æ¼óÁê´±Å¡¤Î¼çÍ×´´Éô¤ò°ì¿·¤·¤¿¡£
¡¡¼«¤éµ¯ÍÑ¤·¤¿´´Éô¤È°ìÂÎ´¶¤ò¾úÀ®¤·¡¢´±Å¡°ì´Ý¤ÇÀ¯¼£²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤À¡£Ä¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¤¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÇÛÃÖÊýË¡¤òÆ§½±¤·¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤Ï¡¢³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Î»ÊÎáÅã¤È¤Ê¤ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶ÉÄ¹¿Í»ö¤À¡£Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÔÀî·Ã°ì¡¦Á°´±Ë¼ÉûÄ¹´±Êä¤Ç¡¢º£·î£±£°Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Âç»È¤È¤¹¤ë¿Í»ö¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÊ¤¤·¤¿¡£¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡ÖÅ¬Ç¤¤È¸«¤Ê¤·¤¿¤éÂ¿¾¯¡¢¶¯°ú¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¹â»ÔÎ®¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡³°Ì³¾Ê½Ð¿È¤Î»ÔÀî»á¤Ï¡¢°ÂÇÜ»á¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡×¤Ê¤É³°¸òÀïÎ¬¤Îµ¯Áð¤Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£°ÂÇÜ»á¤Î³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¿Íºà¤À¡£Á°Ç¤¤È¤Ê¤ë²¬ÌîÀµ·É»á¤Ï½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«£¹¤«·î¤Ç°ÛÎã¤Î¸òÂå¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ÂÇÜ»á¤òÆ§½±¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢·Ù»¡Ä£½Ð¿È¤Î´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡Ê»öÌ³¡Ë¤È·ÐºÑ»º¶È¾Ê½Ð¿È¤Î¼óÁêÈë½ñ´±¡ÊÀ¯Ì³¡Ë¤È¤¤¤¦¿ØÍÆ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡Ä£½Ð¿È¤Î¿ùÅÄÏÂÇî»á¤È·ÐºÑ»º¶È¾Ê½Ð¿È¤Îº£°æ¾°ºÈ»á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤È¼óÁêÈë½ñ´±¤È¤·¤ÆÏ¢·È¤·´±Å¡»öÌ³Êý¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö·Ù»¡´±Î½¤¬´íµ¡´ÉÍý¤òÃ´¤¦¡Ø¼é¤ê¡Ù¡¢·Ð»º´±Î½¤¬À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¡Ø¹¶¤á¡Ù¤ÎÌò³ä¡×¡Ê´±Å¡´Ø·¸¼Ô¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼óÁê¤Ïº£²ó¡¢´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ËÏªÌÚ¹¯¹À¡¦Á°·Ù»¡Ä£Ä¹´±¡¢¼óÁêÈë½ñ´±¤ËÈÓÅÄÍ´Æó¡¦Á°·Ð»º¼¡´±¤ò½¼¤Æ¤ë¡£ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ç¤ÏÁíÌ³¡¢ËÉ±ÒÎ¾¾Ê½Ð¿È¼Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¤Î¼óÁêÊäº´´±¤Ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÊäµëËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Èø¾åÄêÀµ»á¤òÌ±´Ö¤«¤éÅÐÍÑ¤¹¤ë¡£°ÂÇÜ»á¤¬¼«±ÒÂâ´´Éô¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó´±Å¡¤Ë¸Æ¤Ó¡¢½õ¸À¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¡ÖÀ©ÉþÁÈ¡×¤ò½ÅÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£