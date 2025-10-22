ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は２１日（日本時間２２日）、オンライン取材に応じ、大谷翔平投手がＭＶＰトロフィーをクラブハウスに置いたことについて「驚きはない」と語った。

前日、ワールドシリーズへ向けて練習を公開したドジャース。クラブハウスの中央には大谷がナ・リーグ優勝決定シリーズで受賞したＭＶＰのトロフィーが置かれた。刻印部分を隠すように、「ＴＥＡＭ ＥＦＦＯＲＴ」（チーム努力）と書かれていた。

受賞したのは大谷だったが、全員で獲得したという思いが込められたメッセージ。指揮官は「ショウヘイは本当に素晴らしいチームメート。あの賞は“チームとして”のものだった。ショウヘイは第４戦で活躍したが、第１戦から第３戦でスネルや、山本、テオスカーなど誰もがチームＭＶＰになり得たことを理解していた」と評した。

その上で「彼がそれを認識していたのは素晴らしいことだし、それこそがショウヘイがいかに素晴らしいチームメートであるかを物語っている」と語ったロバーツ監督。実際、大谷は受賞直後に「本当に全員がいい仕事ができて、勝ち取った４戦だった」と語っていた。大谷の粋な計らいに、球団関係者は「翔平らしいね。翔平はいい人間だ」と語っていた。

大谷はブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦、投打二刀流で出場。投げては七回途中１０奪三振無失点、打っては３本塁打と異次元の活躍を見せ、ＭＶＰとなった。