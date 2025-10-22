ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が21日（日本時間22日）、オンライン会見を行い、24日（同25日）からブルージェイズと戦うワールドシリーズ（WS）に向けての意気込みを語った。

今季、ドジャースはブルージェイズと8月8日（同9日）から本拠・ドジャースタジアムで3連戦を行い、2勝1敗。初戦に先発・カーショーがシャーザーとの“レジェンド対決”に投げ勝ち、6回1失点の好投でチームに流れを導いた。2戦目は9―1で快勝、3戦目は逆転負けを喫し、スイープこそならなかったが、対戦打率・268、防御率2.33と大きく相手を上回った。

数字的には有利だが、フリーマンは「あのときの情報から多くを得るのは難しいと思う」と警戒感を緩めない。「ア・リーグのチームと対戦する機会は少ないし、対戦しても間が空く。彼らの“高レバレッジ”（勝負どころ）の投手たちを繰り返し見る機会はないんだ。だから、ポストシーズンやワールドシリーズの持つ緊張感や熱量とは全く別物になる。2か月前の試合から得られるものはほとんどないね」と真剣な表情で話した。

「今年は“1番手級”の投手が4人も健康な状態で揃っている。これは特別だよ」と自軍の強みを口にした上で「だから僕らの先発陣のように1点で抑えてくれる投手がいると、その1点を援護するために打線も集中できる」と投打の相乗効果を認める。WS進出を決めたナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦から中6日と試合間隔は開くが「6日間のブランクが悪い影響を与えるとは思わない。むしろ地区シリーズ、リーグ優勝決定シリーズではあまり打てなかったから、今回はその分よく打てるかもしれないね。」と笑った。

自軍は盤石の投手陣を形成するが、ブルージェイズもそれに匹敵する。「左投手はそれほど多くないけど、難しさは別のところにある」と分析する。「例えば、今シリーズで対戦する若い新人投手は、誰も対戦したことがない。独特のリリースポイントと球質を持っていて、未知数な分だけ対策が難しい」。新人右腕のイエサベージは今PSは3試合に先発し、2勝1敗。防御率は4.20ながら投球回数15をはるかに上回る22奪三振を記録している。「シェーン・ビーバーもいる。彼はケガ前からずっとリーグ屈指の投手だったし、復帰後のポストシーズンでもすごくいい投球をしている。ケビン・ガウスマンら信頼できる先発もそろっている。本当に強力な投手陣だと思う」と次々と選手名を挙げた。

両親がカナダ人で2017年、23年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にはカナダ代表として出場したフリーマンにとって、トロントでのシリーズは特別なものがある。「トロントは球団や球場、施設などに大きく投資してきた。その努力が報われ、街全体が歓喜している様子を見て感動した。30年以上ぶりのワールドシリーズ進出だし、家族がカナダ出身の自分にとっても嬉しいことだ。彼らにとっても記憶に残るシリーズになるだろう。今シリーズは本当に良い対戦になると思う」。カナダに敬意を持って、全力で今世紀初の連覇を目指す。