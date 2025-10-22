【デニーズ】640円→50円の″おこさまメニュー″はお得すぎ...！パパ・ママにうれしいクーポンはアプリ限定《10月22日》
ファミリーレストランのデニーズでは、毎月2日と22日限定でおこさまメニュー7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信しています。
子どもの好みに合わせて選べる
公式アプリで配信されているクーポンを利用すると、2025年10月22日限定でおこさまメニューが50円で食べられます。
50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の通り。
・おこさまランチ（通常価格649円）
・おこさまハンバーガー（通常価格649円）
・おこさまカレー（通常価格550円）
・おこさまオムライス（通常価格539円）
・おこさまラーメン（通常価格539円）
・おこさまうどん（通常価格484円）
・おこさまパンケーキ（通常価格484円）
いずれもゼリー付きです。店舗により取扱いのないメニューがあります。
クーポンの利用は小学生まで。子ども1人につき1枚まで利用できます。
子どもが複数いる場合は、すべて異なるクーポンを利用する必要があります。
小学生以下の子どもがいる家族は必見。お得に外食を楽しんでみては。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイト／公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部