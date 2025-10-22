インプラント or ブリッジ、歯の健康にとっていいのはどっち? 歯科医が答えます

「インプラント」と「ブリッジ」、失った歯の治療法として代表的なこの2つの治療法は、見た目や使用感、費用、治療期間などがそれぞれ異なります。費用が比較的安く、治療期間も短いという点で魅力的なブリッジ治療ですが、将来の歯の健康への影響を考えた場合、どちらの方がメリットは大きいのでしょうか。インプラントとブリッジの長期予後、歯の健康にとっていいのはどっちがよいか、「浜松歯科」の中野先生に解説していただきました。

監修歯科医師：

中野 陽平（浜松歯科）

鹿児島大学卒業。鹿児島大学医学部・歯学部附属病院歯科診療部門、鹿児島市立病院歯科・歯科口腔外科などで経験を積む。現在は「浜松歯科」の理事長として、インプラント、矯正、根管治療など各分野の専門性を発揮し、複数の歯科医師と連携を図りながら幅広い治療を提供している。

編集部

インプラントとブリッジ、それぞれの寿命について教えてください。

中野先生

インプラントは、適切なケアとメンテナンスを続けることで20～30年、場合によってはそれ以上使い続けることが可能です。一方で、ブリッジは前後の歯を土台として使用するため、その歯の状態に大きく左右されます。歯を削ることや噛む力を負担させることなどを考えると、ブリッジの方が寿命は短い傾向にあります。

編集部

ブリッジはやはり「歯を削る」という点で、歯の健康面にとってはマイナスになるということでしょうか？

中野先生

そうですね。削ることによって、その歯の寿命が短くなることは否めません。また、ブリッジは3本分の歯を2本で支えることになるため、土台となる歯への負担も大きくなります。加えて、歯は噛むたびにわずかに動くため、「動くもの同士をつないでいる」という点においても、歯や被せ物にストレスがかかりやすい状態にあります。

編集部

そうなると、「長期的な予後」という点で寿命や歯の健康を考えてみた場合、インプラントの方が有利と言えますか？

中野先生

金銭面を考慮せず、適切なメンテナンスが続けられる環境であれば、インプラントの方が望ましいと考えます。インプラントにも、治療後の「インプラント周囲炎」という懸念点はありますが、長期的な予後という点においてはブリッジの方がリスクは高いと言えるでしょう。ただ、いずれの治療を選ぶにしても「なぜその歯を失うことになったのか」、その原因から考えることが大切です。

※この記事はMedical DOCにて＜歯を失ったときの対処法はご存じですか? ブリッジとインプラントの特徴を歯科医が徹底比較!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。