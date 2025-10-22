¡ÖNHK¤Î¿Í¡¢°ú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö»öÌ³½ê¤âÆ¬Êú¤¨¤Æ¡Ä¡×¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¹ÈÇò»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¾ù¤ì¤Ê¤¤¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤È¤Ï
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬19Æü¡¢JFN·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ù(Ëè½µÆüÍË20:00¡Á21:55)¤Ë½Ð±é¡£Âç¤ß¤½¤«¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÍµÈ¹°¹Ô
¡û3Ç¯ÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë°Õ³°¤Ç¡×
°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ê²ñ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿ÍµÈ¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤â¥Û¥ó¥È¤Ë¤³¤ì¤Ï°Õ³°¤Ç¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤ªµÙ¤ß¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡£µÞ¤¤ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤â»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¶ì¾Ð¤¤¡£ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¡¢B'z¤ÎÅÐ¾ìÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¶Ã¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡ÈB'z¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î!?¡É¤Ã¤Æ¡£»ëÄ°¼Ô¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ì½ï¤Ê¤Î¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÍµÈ¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë½ãÎõ¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤È¤È¤â¤Ë±î´äÀÐ¤Î¡ÖÇò¤¤±À¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ò½é²Î¾§¤·¤¿¤³¤È¤â¡£½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¶¤¬¥´¥Í¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç²¶¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ó¤À! ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í! ¥º¥ë¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤! ²¶¤À¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤¤¤è! ¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢°Õ¸«¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¼«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¥Ä¥Æ¤È¤«±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ë»Ê²ñ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£2Ç¯Ï¢Â³¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£º£Ç¯¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤éÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö1Ç¯ÌÜ¤â2Ç¯ÌÜ¤â¡¢ÅÌÊâ¤ÇNHK¤Ë¡£NHK¤Î¿Í¤â°ú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤·¤«¤â¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï±«¹ß¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢»±¤µ¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÍµÈ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖºòÇ¯¤ÏËÜÅö¤ÎÆþ¸ý¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÄÌÍÑ¸ý¤«¤é¡£¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤³ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡ÖÀµÌÌ¤Ï¡¢°Î¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢µ¼Ô¤Î¿Í¤¬¤¤¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡È¥¢¥¤¥Ä¡¢ÅÌÊâ¤ÇÍè¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤â¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡¢Æ¬Êú¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç¼Ö¤ÇÍè¤Ê¤¤¤Î?¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£»ä¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤â¤¦¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ç¡¢ÁêËÐ¼è¤ê¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹!¡×¤È´Þ¤ß¾Ð¤¤¤ÇÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2010Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ù¡£ÍµÈ¹°¹Ô¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È·Ý¿Í¤¬¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃÀ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤Ç¡¢ÆüÍËÌë¤Ë¾Ð¤¨¤ë¡ÈÆÇ¡É¤òÍµÈ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡£
ÍµÈ¹°¹Ô
¡û3Ç¯ÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë°Õ³°¤Ç¡×
°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ê²ñ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿ÍµÈ¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤â¥Û¥ó¥È¤Ë¤³¤ì¤Ï°Õ³°¤Ç¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤ªµÙ¤ß¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡£µÞ¤¤ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤â»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¶ì¾Ð¤¤¡£ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¡¢B'z¤ÎÅÐ¾ìÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¶Ã¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡ÈB'z¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î!?¡É¤Ã¤Æ¡£»ëÄ°¼Ô¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ì½ï¤Ê¤Î¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö1Ç¯ÌÜ¤â2Ç¯ÌÜ¤â¡¢ÅÌÊâ¤ÇNHK¤Ë¡£NHK¤Î¿Í¤â°ú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤·¤«¤â¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï±«¹ß¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢»±¤µ¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÍµÈ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖºòÇ¯¤ÏËÜÅö¤ÎÆþ¸ý¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÄÌÍÑ¸ý¤«¤é¡£¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤³ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡ÖÀµÌÌ¤Ï¡¢°Î¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢µ¼Ô¤Î¿Í¤¬¤¤¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡È¥¢¥¤¥Ä¡¢ÅÌÊâ¤ÇÍè¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤â¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡¢Æ¬Êú¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç¼Ö¤ÇÍè¤Ê¤¤¤Î?¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£»ä¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤â¤¦¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ç¡¢ÁêËÐ¼è¤ê¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹!¡×¤È´Þ¤ß¾Ð¤¤¤ÇÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2010Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ù¡£ÍµÈ¹°¹Ô¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È·Ý¿Í¤¬¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃÀ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤Ç¡¢ÆüÍËÌë¤Ë¾Ð¤¨¤ë¡ÈÆÇ¡É¤òÍµÈ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡£