Photo: 山田洋路

必需品だけ持って出かけたいときは「本革巾着バッグ」に決まり、かもしれません。

スタイリッシュなのに、ちんまりとかわいらしい「本革巾着バッグ」は、ペットボトルや長財布まで収まる懐の深さを備えつつ、両手がフリーになる使い勝手の良さを兼ね備えた実力派。

今回は実際に使ってみた感想と、その特長をあわせてご紹介します。

ペットボトルや文庫本も入る巾着型

Photo: 山田洋路

前作よりも縦にサイズアップを果たしたという「本革巾着バッグ」。それでもなお、十分コンパクトで扱いやすいのには変わりません。

素材の本革は、その道のプロであるファクトリーブランドが今回の「本革巾着バッグ」用に開発したもの。細かなシボが美しく、高級感たっぷり。素材にはコシがあるようにも見えますが、一般的な本革バッグに比べてソフトなので口が絞りやすくなっています。

Photo: 山田洋路

ペットボトルを収めてみると、たしかに蓋の部分まですっぽり。容量にはまだまだ余裕があるので、財布やイヤホンなどと一緒に持ち運ぶことも問題なしです。

Photo: 山田洋路

厚めの文庫本も収まるので、移動中の読書も不自由なくできそう。しかも素材の本革には撥水加工が施されているので中身を濡らす心配はありません。

4way 撥水加工 便利ファスナー｜ファクトリーブランドが本気で作る巾着バッグ 15,120円 【数量限定/10%OFF】本革巾着バッグ1点（全5色） 商品ページを見る

ジッパー付きポケットがスマホの取り出しに便利！

巾着といえば、荷物をごっちゃにして詰め込むイメージがありますが、「本革巾着バッグ」に関しては、内側に2つ小物用のポケットが。おかげで、中身が散らかって取り出しにくいといった事態が防げます。

Photo: 山田洋路

また、絞りのあるメインの入り口以外にもジッパー付きポケットが備わっているので、側面から必要なモノだけ引っ張り出すことも可能です。

Photo: 山田洋路

試しに、普段持ち歩いているモノを収めてみました。見た目の割に結構入り、必要最低限の携帯品を納めるには十分すぎる容量かと思います。

肩掛けやショルダースタイルにも対応

Photo: 山田洋路

4通りの使い方ができる点も「本革巾着バッグ」が使いやすいポイント。一般的な巾着のように手に吊り下げて持ち歩くのもありですが、紐の引っ掛け方によってはショルダーにもなりますし、肩掛けや斜め掛けも可能。手ぶらで移動したいときなんかにも重宝します。

Photo: 山田洋路

ユニークなルックスはひと際目を引きそうですし、似たデザインのバッグはあまり見かけないので、所有することによる満足感も高いんじゃないでしょうか。

こんなバッグを探していた、との声が聞こえてきそうな撥水本革でできた「本革巾着バッグ」は今回使用したレッドを含めて全5色展開。詳細は、以下のWebページよりご覧ください。

Photo: 山田洋路

