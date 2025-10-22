精神的な苦痛から解放されるなら安いモンだ。

洗面台って、顔を洗ったり歯磨きしたり、汚れた衣類を部分洗いしたりなど用途がいろいろ。歯磨きでは食べカスも出てきますし、ブラッシングやヘアブロウなどで抜け毛も落ちがち。それらをキャッチするのが排水口に置いた金網のゴミ受けかと思います。

これの掃除、汚くてイヤなんですよねぇ。ヌルヌルの中に巻き付いた髪の毛を取り除くなんて、考えるとグロいです。

ゴミ受けは使い捨てにしよう

アーネスト株式会社の「洗面台カミキャッチャー」は、耐水紙で作られたヘアキャッチャー（ゴミ受け）。だいたい一週間くらい使って、見るに耐えられなくなってきたらツマミを持ってポイっと捨てるだけです。

取り付けも楽チン

1セットに30回分が入っており、台紙から外したら排水口に置いて指で押すと凹みます。片面は汚れが目立ちにくいベージュで、裏返しにすると清潔感のあるホワイトのリバーシブル仕様。排水口の銀色に合わせるか、洗面台の白に合わせるかで好みが分かれますね。

Image: アーネスト株式会社

30回分が660円ならアリ

我が家はよくある金網タイプなのですが、髪の長い家族がいるので洗面台に抜け毛が張り付いているのをよく見かけるんですよね。そんで水で流すと金網にベットリ。

指で取り除くのは抵抗があるんで、ツマミを持って捨てるだけなら精神衛生的にもスッキリです。660円で約30週間（半年チョイ）使える消耗品、と考えれば買いですね。

洗面台カミキャッチャー 30回分 660円 楽天で見る PR PR

Source: Rakuten via アーネスト株式会社