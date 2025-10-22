財務省が２２日発表した２０２５年度上半期（４〜９月）の貿易統計（速報）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は１兆２２３８億円の赤字だった。

原油や石炭などの輸入額が円高や価格下落で減ったことが影響し、赤字幅は前年同期（３兆１５４３億円）から６１・２％縮小した。半期ベースの赤字は９期連続となる。

輸出額は０・２％増の５３兆６５３３億円で、半期ベースで１０期連続で増加した。米国のトランプ政権の高関税政策の影響で、米国向けの輸出は１０・２％減の９兆７１１５億円と９期ぶりに減少し、自動車は２２・７％減と大幅減だった。一方、アジア向けは３・１％増、欧州連合（ＥＵ）向けは１・４％増となり、米国向けの落ち込みを補った。

輸入額は３・２％減の５４兆８７７１億円で、３期ぶりに減少した。石炭が３１・６％減、原粗油が１５・７％減だった。対ドルの平均為替レートが前年同期比で７円程度、円高に振れたことなどが影響した。

同時に発表した９月の貿易統計（速報）でも、貿易収支は２３４６億円の赤字だった。赤字は３か月連続で、赤字幅は前年同月から２３・３％縮小した。輸出額は４・２％増の９兆４１３７億円、輸入額は３・３％増の９兆６４８３億円だった。