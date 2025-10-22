やはり、頼りになる存在だ。KONAMI麻雀格闘倶楽部の滝沢和典（連盟）が10月21日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。アガリ3回、放銃0回の安定したスタッツで、個人3連勝を決めた。

【映像】滝沢が「がらくたリーチ」を即決！貴重な跳満ゲットの瞬間

当試合は起家から滝沢、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、EX風林火山・勝又建志（連盟）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）の並びで開局した。東1局、親番の滝沢はヤミテンを選択。残念ながら流局すると、東1局1本場も多井の1人テンパイで流れた。

東2局2本場では多井が萩原から1500点（＋600点、供託1000点）をアガるも、東2局3本場では萩原が多井から跳満・1万2000点（＋900点、供託1000点）を奪取。東3局でも満貫・8000点をアガった。この時点でトップ目は萩原。滝沢は2着目だったが、東4局で勝又が5200点をツモったことで3着目に転落した。そんな中で迎えた南1局、親番の滝沢は萩原からリーチ・赤の3900点を獲得。テンパイ流局で迎えた南1局2本場では巧みな打ち筋で翻弄させ、勝又からリーチ・平和・三色同順・ドラの満貫・1万2000点（＋600点、供託1000点）を奪った。

この連打でトップ目に立つと、南1局3本場では勝又が跳満・1万2000点（＋900点、供託1000点）をツモ。親被りで点数を減らし、2着目の萩原に5100点差、3着目の勝又に8400点差まで迫られた。それでも滝沢は南2局1本場、4巡目に迷わずカン5索待ちでリーチ。次巡、見事に赤の5索を引き寄せ、リーチ・一発・ツモ・赤2・ドラの跳満・1万2000点（＋300点、供託1000点）を成就させた。南3局では、勝又が親満貫・1万2000点（供託1000点）を完成。最終局面、トップ目の滝沢は勝又に2800点差まで詰め寄られたものの、箱下だった4着目の多井が倍満・1万6000点をアガり、その瞬間、勝利が確定した。

試合後は、インタビュアーの「ご自身3連勝ということで、かなり流れがいいんじゃないですか？」との質問に「実力以上のものが出ました」と謙遜。南2局1本場のカンチャン待ち即リーチについては「僕もああいうのをツモってみたかった。佐々木寿人（連盟）は必ずリーチしますよね」とチームメイトの名を出し、「だいたい、うまくいかないんですけど、珍しくうまくいきました」と笑った。

さらには「ちょうど今日（24試合消化）で、昨年度までのレギュラーシーズンがここから始まるみたいな感じなので」と昨期の96試合から120試合まで増えた試合数について触れ、「そんな感じで頑張っていきたいと思います」とクールに宣言した。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）3万4300点／＋54.3

2着 EX風林火山・勝又建志（連盟）3万1500点／＋11.5

3着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）1万8400点／▲21.6

4着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）1万5800点／▲44.2

【10月21日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋272.3（24/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋258.5（26/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋99.9（22/120）

4位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋77.8（24/120）

5位 TEAM雷電 ＋38.8（24/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲0.8（22/120）

7位 BEAST X ▲46.0（24/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲127.9（26/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲248.4（24/120）

10位 EARTH JETS ▲324.2（24/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

