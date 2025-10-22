北朝鮮が日本海側に向け弾道ミサイルの可能性あるものを発射…関係者「日本への影響ないとみられる」

日本政府関係者によりますと午前8時半ごろ北朝鮮が日本海側に向けて弾道ミサイルの可能性があるものを発射したことを確認したということです。

別の関係者は、日本への影響はないとみられるとしています。