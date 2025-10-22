米トレーディングカード企業が公表

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、17日（日本時間18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦で3本塁打・10奪三振の活躍を見せ、シリーズMVPを受賞した。米トレーディングカード企業「トップス」社は記念カードを発行。需要が舞い込み、史上初の事態が起きていた。

同社の日本語版公式Xは21日、「速報：大谷翔平の新たな伝説【3本塁打・10奪三振】の最終カード発行枚数は253309枚。25万枚を超えたため、Topps Now史上初めて“オパールクロームパラレル”が登場するカードに」と伝えた。

オパールクロームパラレルとは、特別なプリント数に達した際、通常のレギュラーカードとは異なる色や模様、特殊な加工が施された限定版カードが登場するもの。印刷枚数25万枚を超えたため、オパールクロームパラレルが追加された形だ。

日本のファンからも「25万枚えぐ」「25万枚はすげえ！」「発行枚数えっぐー」「スターとしてのレベルが違いすぎる…」

打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動し、世界中に特大のインパクトを与えた大谷の偉業。その余波は、米カード企業にも及んでいた。



