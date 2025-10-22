¥É·³¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎWSÉüµ¢¤Ï¡Ö¥´¡¼¥µ¥¤¥óÂÔ¤Á¡×¡¡»Ø´ø´±¤Î»Ä¤ê¡È1ÏÈ¡É¸ÀµÚ¤Ë¡Ö¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÅÓÃæ¤«¤éÎ¥Ã¦
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤Ç¸ÀµÚ¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÅÓÃæ¤«¤é¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1ÏÈ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥Ê¡¼¤¬¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤òÂ³¤±¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¡£°å»Õ¤¬Èà¤Ë¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÈà¤Ï¡ÊÅê¤²¤¿¤¤¤È¡Ë¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¡£¹¬±¿¤Ë¤âÅê¤²¤¿¤¢¤È¡¢Èà¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤¢¤È¿ôÆü´Ö¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡×¤È¡¢Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó9·î26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤òºÇ¸å¤ËÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÀïÁ°¤«¤é¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¡Ö¾ÜºÙ¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´¶À÷¾É¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡ËÅê¤²Â³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÎ¥Ã¦¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ä¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¡¢Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ê¤É±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÃæ·Ñ¤®¤Î¡Ë1ÏÈ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨µÄÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤À·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î1ÏÈ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Á´¤¯Æ±¤¸ÉÛ¿Ø¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î1ÏÈ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿ïÊ¬¤È¿ÈÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈËüÁ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤«¤é1¤«·î¤â´¶³Ð¤¬¶õ¤¯¤¬¡ÖÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°ã¤¦¤«¤é¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿23¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤â¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿¤Î10²ó¡£¸åÈ¾Àï¤Ï16ÅÐÈÄ¤Ç0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.92¤ÈÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ÍÞ¤¨¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡£º£µ¨¤«¤é4Ç¯7200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó109²¯±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿º¸ÏÓ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë