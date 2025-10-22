大谷はシリーズMVPトロフィーをクラブハウスに設置「TEAM EFFORT」

ドジャース・大谷翔平投手がブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズでMVPを受賞した際に受け取ったトロフィーを「TEAM EFFORT（チームの成果）」としたことについて、デーブ・ロバーツ監督が21日（日本時間22日）のオンライン会見で言及した。

「ショウヘイは本当に素晴らしいチームメートだ。全く驚かないよ。確かに第4戦では大活躍したけど、第1〜3戦ではスネル、ヤマモト、エドマン、テオスカーが活躍して、誰がとってもおかしくなかった。彼はそれを理解していて、チーム全体の功績だと示した。素晴らしい姿勢だと思う」

球団関係者によると、シリーズMVPトロフィーは全体練習が再開した19日（同20日）からクラブハウス中央に設置。トロフィーの下部に記される名前部分には「TEAM EFFORT（チームの成果）」と記されたプレートが置かれた。

大谷は17日（同18日）の第4戦で7回途中10奪三振無失点の好投。バットでは史上11人目の1試合3本塁打を放つなど異次元の活躍を見せ、シリーズMVPを受賞した。それでも、ポストシーズンでは打撃不振に苦しんでいたとあって、大谷はその後の記者会見で「みんなを代表して、これをもらっていると思っている」などと話していた。（Full-Count編集部）