駅弁の定番「ます寿司」実は“鮎の寿司”が始まり！？ルーツは徳川吉宗も絶賛した将軍献上品だった

みなさんは、旅に出たときに「駅弁」を買いますか？その土地ならではの食材が味わえたり、パッケージやデザインが工夫されていたりと、旅行を楽しくさせてくれるものですよね。

日本には数多くの駅弁がありますが、富山県の「ます寿司」も有名なもののひとつではないでしょうか。調べてみると、実はなんとルーツは江戸時代までさかのぼるます寿司。

この記事では、ます寿司がどのような歴史を歩んできたのかをご紹介します。

ます寿司とは？

ます寿司は、富山県の郷土料理のひとつです。酢飯に美しい薄紅色のマスがのったもので、押し寿司の一種です。

決まった時期はなく通年食べられていますが、祭事や特別な日、お盆や年末年始などに食べられることが多いです。自宅で作るというよりは専門店で買うことが一般的です。

ます寿司の発祥は江戸享保年間

駅弁としても人気のます寿司ですが、そのルーツは江戸時代の中期、享保年間（1716年から1736年）までさかのぼるといわれています。

越中国関係の史料を集めた『越中史料』第2巻によると、富山藩第3代藩主・前田利興（まえだとしおき）の家臣で、料理に優れていた吉村新八が藩主のために「鮎の鮓（すし）」を作りました。

徳川吉宗（Wikipediaより）

前田利興はそれを気に入り、ときの将軍・徳川吉宗に献上しました。すると、吉宗はこれを絶賛した、といわれています。これがます寿司のルーツであり、富山名物とうたわれるようになった理由です。

「鮎」から「マス」へ

ご紹介したとおり、はじめは「鮎」で作られていました。これが現在のように「マス」が使われるようになったのは、江戸時代末期ごろのことでした。春になり、神通川にサクラマスが遡上するようになると、それを捕まえてます寿しが作られるようになりました。

そして、次第に旅人が憩う茶屋でます寿しが販売されるように。旅人の間でおいしいと評判になりました。おいしさが全国へと広がるきっかけになったのは、「源（みなもと）」という業者が1912年に駅弁としての販売（名前は「ますのすし」でした）が始まったことでした。

なぜます寿司は笹で包まれているの？

ます寿司は、笹で包まれていますが、これはおいしさが熟成されるから。富山県内には40〜50ほどのます寿司メーカーがあるといわれています。

メーカーによって「ます寿し」「鱒の寿司」「鱒寿司」など呼び方や表記は異なります。

また、基本的・伝統的な作り方は守りながらも、塩漬けの加減や酢の風味、マスの厚み、酢飯の押し具合などはそれぞれです。