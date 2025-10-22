「見た目も味わいも斬新」「食べる価値あり」【ローソン】沼落ち注意♡「新作スイーツ」

話題の商品が続々と登場している【ローソン】では、今マニアも絶賛の「新作スイーツ」が買えるそう。今回は、味はもちろん見た目にもこだわった商品をピックアップしました。すでに販売がスタートしているので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。見つけたらぜひGETしてみてください。

食感が楽しい「ブルーベリーとポピーシードのケーキ」

@yuumogu22さんが「かなり美味しい」と絶賛するこちらは「ポピーシード入り！ しっとりブルーベリーケーキ」。ぷちぷちとした食感のポピーシードが入ったしっとりケーキ生地に、ふわふわのホイップクリームとブルーベリーソースをトッピング。「本物のブルーベリーを煮詰めたみたいなソース」と、ブルーベリーソースのクオリティの高さに@yuumogu22さんも驚きのご様子。\297（税込）で買えるので、試してみてはいかがでしょう。

ローソン社員考案「ぜいたくティラミス」

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「見た目も味わいも斬新」と絶賛するのが、テレビ番組と連動したローソン社員考案のスイーツ「ショコラドーム ティラミス」です。スポンジの上に、コーヒーソース入りのマスカルポーネを乗せ、さらにパリッと厚めのチョコでコーティング。「コーヒーソースが決め手」「抜群に美味しい」と大興奮。お値段は\322（税込）です。

組み合わせが最高「マシュマロと生キャラメルのタルト」

@yuumogu22さんが「これ食べる価値あり」「神美味しい」と激推しするこちらは、ふわとろ食感のマシュマロとタルトを組み合わせた「ふわとろマシュマロタルト 生キャラメルソース入」です。タルト・しっとりチョコ・マシュマロ・生キャラメルソース・ぱりぱりチョコの構成になっていてボリューム満点。「星5」「めっちゃ美味しい」とのことなので、マシュマロ好きは要チェックです！

コンビニのクオリティじゃない！「栗のチーズケーキ」

和栗ペーストや栗粉を使ったワンランク上の秋スイーツも、ローソンなら\365（税込）で食べられます。@sujiemonさんイチオシの「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」は、2層のチーズケーキに栗粉をトッピングしたカップスイーツ。「栗粉とチーズケーキが意外に合う」「しっとりした口あたりが良い」とお気に入りのご様子。栗好きは試してみる価値ありです！

