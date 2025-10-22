明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかりと“銀二郎”寛一郎、夫婦に戻ったかのような時間を過ごす
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」（第19回）が10月23日に放送される。
【写真】人力車に乗るトキ（高石あかり）に寄り添う銀二郎（寛一郎）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第19回あらすじ
東京で再会したトキと銀二郎（寛一郎）。松江で一緒に暮らしたいトキと、東京で夫婦をやり直したい銀二郎。答えがでないまま迎えた翌朝、仕事に出かける銀二郎をトキは夫婦に戻ったかのように見送るのだった。
一方、松江では勘右衛門（小日向文世）が親戚のタエ（北川景子）の元を訪ね、トキが松江に帰らない可能性を伝えていた。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】人力車に乗るトキ（高石あかり）に寄り添う銀二郎（寛一郎）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
東京で再会したトキと銀二郎（寛一郎）。松江で一緒に暮らしたいトキと、東京で夫婦をやり直したい銀二郎。答えがでないまま迎えた翌朝、仕事に出かける銀二郎をトキは夫婦に戻ったかのように見送るのだった。
一方、松江では勘右衛門（小日向文世）が親戚のタエ（北川景子）の元を訪ね、トキが松江に帰らない可能性を伝えていた。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」