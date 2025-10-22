コスパ大優勝！「スリムで携帯しやすい」「大判だから助かる」付箋みたいな100均便利グッズ
商品情報
商品名：衣類用粘着クリーナー（60枚）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦80mm×横80mm
入り数：60枚
販売ショップ：ダイソー
スリムで持ち運びに便利！ダイソーの『衣類用粘着クリーナー（60枚）』
静電気が起こりやすいこれからの季節は、衣類に付着したホコリが気になりますよね。ミニサイズのコロコロは携帯に便利ですが、正直なところかさばります。
そんな悩みを解消してくれるアイテム『衣類用粘着クリーナー（60枚）』を、ダイソーで発見しました！
こちらは付箋のように、1枚ずつ剥がして使えるタイプのスリムな粘着クリーナー。
エチケットブラシよりも薄くて軽いので、持ち運びにとても便利です！
他の100円ショップでも似たような商品が販売されていますが、こちらの商品は縦80mm×横80mmと大判サイズなのも特徴。
しかも、60枚とたっぷり入っていて価格が110円（税込）なのも嬉しいかぎり！
キャンドゥの商品は一回り小さいサイズで50枚入りだったので、こちらのほうがかなりお得に感じます。
大判サイズで粘着力抜群！ホコリや細かいゴミをしっかり取り除ける◎
サイズが大きいので、一度に広い範囲のホコリを取り除くことができて便利！
コロコロよりも多少時間はかかりますが、外出先でも手軽に使えるのがメリットです。
薄いので一見頼りないように感じましたが、粘着力は充分です。
見えにくい髪の毛や細かいホコリが、きちんと取り除けました！
セロハンテープよりも粘着力があるんじゃないかというくらい、かなりしっかりと粘着力があるので、髪の毛、細かいゴミ、ペットの抜け毛などを一気に処理できますよ。
今回はダイソーの『衣類用粘着クリーナー（60枚）』をご紹介しました。
いくつか購入して、会社のロッカーにも置いておきたいくらい気に入りました！かさばりにくいホコリ取りをお探しの方に、とてもおすすめなアイテムです。
ダイソーでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。