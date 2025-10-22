こんなにきれいに仕上がるの！？他所だと500円前後する100均の爪やすり

キャンドゥで見つけた不思議な形の爪やすり。爪を自然なラウンド形に整えられるのが特徴で、負担をかけずにやさしくネイルケアができる優れものです！深爪やひび割れなどのリスクも軽減。削り跡がなめらかで、きれいに仕上げることができて感動しました♡他店だと500円前後しますが、キャンドゥなら100円でお得です！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ラウンド型の爪に整えられる 超微粒爪やすり

価格：￥110（税込）

やすり幅（約）：2.5mm

販売ショップ：キャンドゥ

自然なラウンド形の爪に整えられる！キャンドゥの『超微粒爪やすり』

意外にもネイルグッズの種類が豊富なキャンドゥ。爪をきれいに整えるためのツールも揃っています！

そんなキャンドゥで、気になるアイテムを発見しました。『ラウンド型の爪に整えられる 超微粒爪やすり』という商品です。

価格は110円（税込）です。今回訪れた店舗では、ネイルグッズ売り場に並んでいました。

自然なラウンド形の爪に整えることができる、アール形状の爪やすりです。

爪を切らずに整えられるので、負担をかけずにやさしくネイルケアができます！

他店でもこの形状の爪やすりは販売されていますが、500円前後するものが多いので、キャンドゥでお得に買えるのは嬉しいですね！

テクニック要らずで爪をきれいに削れる！深爪やひび割れのリスクも軽減◎

爪を溝に合わせて擦るだけなので、テクニックが無くてもちょうどいい角度であてがうことができます。

深爪やひび割れなどのリスクも軽減できて安心です。

ただ、“超微粒”というだけあって、爪が削れていく速度が速いので、削りすぎには気を付けたいところ。

エメリーボードだとガタついたり余計なバリが出たりしますが、こちらのやすりは削った跡がなめらかです。

ボサボサにならないので、仕上げのやすりなどが必要なく楽です！

爪切りが苦手な方でも、これなら手軽で簡単に爪を整えることができますよ。

今回はキャンドゥで見つけた『ラウンド型の爪に整えられる 超微粒爪やすり』をご紹介しました。

爪のダメージが気になる方、爪切りだと上手く整えられないという方におすすめです。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。