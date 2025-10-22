薄さ軽さ機能性…どれをとっても文句なし♡画期的な100均極小スタンド
商品情報
商品名：スリムスマートフォンスタンド 折りたたみ式
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦1×横5.5cm
販売ショップ：セリア
もうこれ以外使えないかも！セリアで見つけたスマホスタンド
動画やレシピ、資料を見るのにあると便利なスマホスタンド。コンパクトな持ち運びタイプや、ケースに貼り付けるタイプなど、さまざまな種類がありますよね。
できれば持ち物を増やしたくないのですが、ケースのデザインをどうしても邪魔してしまう貼り付けるタイプは、デザインを楽しみたい筆者としてはなかなか手が出せずにいました。
そんな筆者でもこれなら使いたい！と思えるすごいアイテムを発見！それがセリアで購入した『スリムスマートフォンスタンド 折りたたみ式』です。
シンプルなアイテムで、デザインを重視したケースに貼り付けてもあまり違和感なく使えるのがポイント。
なによりもケースの中央ではなく下部に貼り付けるタイプなので、よく見るリングタイプよりも目立ちません。
そして極薄なので使わないときでも邪魔にならないのがポイント！スマホを操作するときにわずらわしさがないだけでなく、ポケットなどから出し入れするときも引っかかりにくいですよ。
こんなに小さいのに力持ち！しっかりスマホを支えてくれる優秀スタンド
あまりの小ささにやや心もとない印象でしたが、実際に使ってみてびっくり！蝶番部分が硬めにできているため、横置きのときは微妙に角度調整が可能です。
さらには縦置きも可能！一度使ったら手放せなくなる優秀アイテムです。
今回はセリアで購入した『スリムスマートフォンスタンド 折りたたみ式』をご紹介しました。ケースを買い替えたときや、経年劣化したとき用にストック買いしたくなるほど感動したアイテム。
とてもおすすめなので、ぜひセリアのモバイルグッズ売り場をチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。