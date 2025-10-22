「さすがに300円は安すぎる…！」細部まで凝ってる100均優秀バッグ
商品情報
商品名：ショルダーバッグ（フィガロ）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
「フィガロ」の刺繍デザインが可愛い♡ダイソーで見つけたディズニーのショルダーバッグ
バッグがどんどん進化しているダイソーで、またしても気になる商品を発見したので早速ゲットしてきました！
今回ご紹介するのは『ショルダーバッグ（フィガロ）』。ディズニーの名作「ピノキオ」に登場する猫のキャラクター、「フィガロ」のショルダーバッグです。
価格は、なんと330円（税込）！ディズニーキャラクターのバッグがこんなにお安く購入できるなんて、かなりお得に感じます。
本体はナイロン素材が使われています。淡めのブラウン系のカラーでシンプルなコーデにも映え、程よいアクセントを効かせます。
なんといっても、フィガロの刺繍が可愛い♡爽やかなブルーが、淡いブラウンとの相性抜群です。
色合いも相まって、刺繍も控えめなので大人でも使いやすいです。
サイズ感は、こんな感じでかなりコンパクトです。
ミニバッグなので大量の荷物は入らないですが、財布とスマホ＋αの必需品を入れるのにちょうどいいかなという感じです。
持ち手は中綿が入っているのか、ふわふわとしたクッション性があり持ちやすいです。
パファーバッグが流行っているので、トレンドライクな装いを後押ししてくれるのも嬉しいポイント！
必需品がしっかり入るサイズ感でちょっとしたお出かけに便利！
裏地は「フィガロ」と仲良しの「クレオ」のような、黄色の生地が使用されているのもGOOD！
偶然かもしれませんが、作品に対するリスペクトとディズニー愛を感じます♡
開口部はファスナーでしっかりと閉じられて安心です。
コンパクトですがマチが程よくあるので、物を収納しやすいです。
スマホやミニ財布の他に、ハンドタオル、リップ、ミントタブレットが入りました。
テーマパークや旅行はもちろん、会社内の移動やコンビニなど、ちょっとした買い物にもちょうどいいサイズで使いやすいですよ。
ショルダーストラップは長さ調節が可能です。
正直なところ、ストラップの素材は薄くてややチープさも感じます。
ただ、バッグの生地自体は値段の割にしっかりとしているので、たっぷり使い倒せそうです！
今回はダイソーの『ショルダーバッグ（フィガロ）』をご紹介しました。
フィガロのグッズは珍しいので、売り切れが早い可能性も…！パークのお土産屋さんや公式ショップで販売されていてもおかしくないくらい、デザイン性もクオリティも高い商品でした。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。