柴犬のこむぎくんと、家の中でのんびり過ごしていた飼い主さん。こむぎくんの顎を手で優しく撫でていると、脱力し過ぎたこむぎくんの口から、ベロがだらりと出てきてしまいます。

他では滅多に見られないほど脱力した柴犬の様子は4.3万回以上再生され、「めっちゃベロ長くてびっくりしたwww」「ベロ出てきた瞬間、水吹いたwwベロしっかりしてwww」と多くの視聴者を笑わせました。

【動画：犬のあごを撫でていたら『ベロ』が飛び出してしまい…思った以上に『ダラけまくっている光景』】

冬のある日

TikTokで「@komugi0712」に投稿されたのは、とある冬の日のひとコマでした。

家の中でのんびり過ごしていたママさんとこむぎくん。横になってゴロゴロしながら、ママさんは片手でこむぎくんのアゴの下を優しく撫でていました。

時折ベロを出してママさんの指を舐めているこむぎくんですが、何も考えていなさそうな表情で、ぼーっとしています。

そして時間が経つと、なんだか脱力した雰囲気になってきました。

ベロン

撫でられながら過ごすこと数分、突然こむぎくんの口からベロが出てきました。ベロン、と力なく垂れ下がる長い舌に、思わず笑ってしまいます。

こむぎくんは、ハッとした顔をするとすぐにベロをしまいましたがその後もゆっくり、ゆっくりとベロを動かし、ゆっくりとママさんの手を舐め続けていました。

こむぎくんの様子に飼い主さんは「ベロしっかりしろ」とコメント。気を張らずにいられるのは、こむぎくんにとっても良いことです。

オンオフがハッキリしているタイプ

今回は脱力しきった姿が注目を集めたこむぎくんですが、普段は元気な男の子。家族とお散歩やお出かけ、遊びをして過ごしています。

しかし、こむぎくんは日常の中で人間側の想定の斜め上をいく行動を起こすこともあり、しばしば家族や視聴者を笑わせているようです。

動くときは動く、動かないときは動かない、と、オンオフがハッキリしているタイプのこむぎくん。一緒に過ごしていても、見ていて飽きなさそうです。

一連の様子に視聴者からは「可愛い！！頬肉？頬毛もたまらん！」「可愛い大トロだ（笑）」などのコメントが寄せられ、投稿を盛り上げています。

滅多に見られない脱力し過ぎた柴犬の姿に、「可愛すぎる」というコメントも多数集まりました。

Instagramアカウント「@komugi0712」では、こむぎくんの日々の様子を動画で発信中。思わず口角が上がってしまう、コントのような日常のひとコマに癒されたい方は、ぜひアカウントをチェックしてみてください。

