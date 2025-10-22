米カリフォルニア州ロサンゼルスで、移民取り締まりの際に発砲があり、２人が負傷した/KCAL/KCBS

（ＣＮＮ）米カリフォルニア州ロサンゼルスで２１日、移民取り締まりの最中に移民税関捜査局（ＩＣＥ）の職員が発砲し、連邦保安官局（ＵＳＭＳ）の職員を含む２人がけがをした。国土安全保障省（ＤＨＳ）が明らかにした。

捜査当局者がＣＮＮに語ったところでは、ＩＣＥ職員が車両を突進させた容疑者を取り押さえようとした際に発砲があった。

容疑者の容体は不明。情報筋によれば、容疑者は重傷を負った。ＵＳＭＳによれば、負傷した連邦保安官の容体は安定している。

連邦捜査局（ＦＢＩ）が事件の捜査を行っている。

ＤＨＳは今回の事件について、「標的を絞った交通取り締まり」の最中に発生したと明らかにした。容疑者は以前も逃走したことがあったという。

ＩＣＥは声明で、「ＩＣＥの捜査官が連邦保安官の支援を受けて、不法滞在外国人の車を通常の法執行手順で停止させた。不法滞在外国人は車を凶器化し、逃走を図るために法執行機関の車両に体当たりを始めた」と述べた。市民と捜査官の安全を守るため、訓練に従い防御射撃を行ったところ、不法滞在外国人はひじを撃たれ、捜査官の１人も跳弾で手を負傷した。２人は病院で治療を受けているという。

情報筋によると、発砲はＩＣＥ職員が容疑者の車に接近し、拳銃で窓を割って拘束しようとした際に起きたとみられる。このとき暴発が起きて、容疑者と連邦保安官の双方が撃たれた可能性があるという。