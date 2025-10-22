この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「まるっとマネー」で、動画『年金の繰り上げ受給をしない方がいい人5選を紹介します！【あなたは大丈夫？】【年金受給】』が公開された。解説を担当したのは元銀行員でファイナンシャルプランナー（FP）のふみのさん。動画では、年金の繰り上げ受給について「確かに60歳から年金を受け取る繰上げ受給には、いくつもの大きなメリットがあります」としながらも、その裏にある思わぬ損失について警鐘を鳴らした。



そもそも繰り上げ受給とは、65歳から受け取れる老齢基礎年金や老齢厚生年金を60歳以降から前倒しで受け取れる制度。しかし「1ヶ月早めるごとに0.4%ずつ減額され、60歳から受給を始めた場合は合計で24%の減額になる」と具体的なデメリットにも触れた。ふみのさんは「一度繰上げを決めてしまうと取り消しはできません。減額された金額で、一生受け取り続けることになるんです」と決断の重大さを強調する。



動画の本題では「繰り上げ受給を選ばない方がいい人5選」を徹底解説。最初に「失業手当を受け取りたい人」に言及し、「失業手当と老齢厚生年金は同時に受け取れないという厳格なルールがあるんです」と強調。手当を受け取るまでは繰り上げ請求を待つのが鉄則とアドバイスした。



次に「配偶者の遺族年金を受け取る可能性がある人」について、「年金の判断は自分だけではなく、必ず世帯全体の視点で最適化するよう心がけてください」と強調。繰り上げによる減額が思わぬ損につながるリスクを具体例とともに伝えた。



さらに「病気や治療中の人」に対しては「繰り上げ受給が持つ最大のリスク、と言っても過言ではありません」とし、生涯年金の受給資格喪失や非課税メリットの逸失に触れたほか、60歳以降も高収入が見込める人には「繰り上げと在職労令年金は非常に相性が悪い組み合わせです」と“ダブルパンチ”となる危険性を指摘した。



5番目の注意点として「国民年金に未納期間がある人」を挙げ、「追納や任意加入の権利を永久に失ってしまう」と具体的な損失額の試算も交えて説明。「大切なのは、みんな同じ答えではなく、一人一人の状況にあった最適解を見つけることです」とのアドバイスも添えた。



