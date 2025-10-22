トヨタ「新型ランドクルーザー」登場！ パワフルなディーゼル×マイルドハイブリッドした“オフロードの王者”台湾で発売！

パワフルなディーゼル×Mハイブリッド搭載！

トヨタの台湾総代理店である和泰汽車は2025年10月16日、新型「ランドクルーザー（日本名：ランドクルーザー250）」を一般向けに初公開しました。

「オフロードの王者」として知られるランドクルーザーですが、フルモデルチェンジで登場した台湾仕様はどのようなモデルに進化したのでしょうか。

トヨタ「ランドクルーザー」（台湾仕様）

【画像】超カッコいい！ これが「新型ランドクルーザー」です！（30枚以上）

新型ランドクルーザーの外観デザインは、ランクルファミリーの濃厚なデザイン要素を継承することを主軸としており、角ばったスクエアなボディと水平なウエストラインが、無骨で剛性感のあるシルエットを描き出しています。

さらに、ワイドなボディデザイン、がっしりとした台形のホイールアーチ、そして20インチホイールが組み合わさり、力強さを感じさせます。

特に、長方形の三眼プロジェクター式ヘッドライトと、ラジエーターグリル上のクラシックな「TOYOTA」ロゴが呼応し、ブランドのデザイン言語を継承しつつ現代的な感覚も取り入れ、視覚的なインパクトに満ちた、生まれ持ったタフなオフロードスタイルを表現しました。

また、新型ランドクルーザーは、「ランクル300系」やレクサス「GX／LX」と同じTNGA GA-Fプラットフォームを採用しており、ボディとシャシの剛性が大幅に向上しています。

さらに全長は、実質的な前身モデルである「ランドクルーザープラド」に比べ100mm延長されて4925mmに、全幅は1980mm、全高は1870mm、ホイールベースは2850mmとなり、室内空間もより広くなりました。

新しいコックピットデザインもタフなスタイルを継承しており、インストルメントパネルは水平基調のデザインで開けた視界を確保。多くの物理ボタンを採用することで、利便性と直感的な操作性を両立させています。

装備面では、12.3インチのフルデジタルメーター、12.3インチのマルチメディアタッチスクリーン、ヘッドアップディスプレイ、E-Mirror（デジタルインナーミラー）、スマートフォンワイヤレス充電、360度パノラミックビューモニターなどが先進性を高めています。

その他、フロント左右の電動調整／ベンチレーション／ヒーター機能付きシート、ワイヤレスApple CarPlay／Android Auto接続対応、ワンタッチ式パノラマサンルーフ、ドライブモードセレクト、JBLプレミアムサウンドシステム（14スピーカー）、高度で先進的な「TSS 3.0」（トヨタセーフティセンス）アクティブセーフティ技術などが標準装備されました。

パワートレインは、今回台湾に導入されたのは2.8リッターディーゼルターボエンジンと48Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせた仕様で、8速ATと組み合わされ、最高出力は204hp、最大トルクは51.0kgmを発揮します。

このディーゼルエンジンはコモンレール式直噴技術を採用し、ターボの吸気および排気ブレードの直径を拡大することで吸気量を増やし、全体の動力性能を大幅に強化。また、48V高効率マイルドハイブリッドシステムは発進時に追加のパワーアシストを行い、走行のスムーズさと燃費性能をさらに向上させます。

さらに、ランドクルーザーはフルタイム4WDシステム、トルセンLSD（センターデフロック付き）、電動トランスファーケースなども標準装備したほか、強化版のMTS（マルチテレインセレクト：AUTO／DIRT／SAND／MUD／DEEP SNOW）やクロールコントロールといった機能も備え、本格的なオフロード走行のニーズに応えます。

このほか、サスペンションシステムの最適化も図られており、EPS（電動パワーステアリング）の導入により、ステアリングの機敏性と操作性が向上しています。

特に、今回初めてSDM（Stabilizer Disconnect Mechanism）と呼ばれる電子制御スタビライザー分離装置が搭載されました。

これはクラッチ構造を備えており、必要な時にスタビライザーを切り離すことで悪路走破性を高めると同時に、オフロード走行時の乗り心地とオンロード走行時の操縦安定性を両立させます。

※ ※ ※

台湾での新型ランドクルーザーの価格は288万台湾ドル、日本円で約1418万円です。

2025年7月下旬には最初の100台を購入できる権利を得た当選者が発表されており、11月から順次納車が開始される予定です。