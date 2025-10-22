ËÌ³¤Æ»ÇòÏ·Ä®¤ÎÃÏ¿Þ

¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ï£²£²Æü¡¢ÇòÏ·Ä®¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç»à¤ó¤À·Ü¤«¤é¹âÉÂ¸¶À­Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤Î´¶À÷È½ÌÀ¤Ï¹ñÆâ¤Çº£µ¨½é¤á¤Æ¡£Æ»¤Ï¤³¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç»ô°é¤¹¤ëºÎÍñ·ÜÌó£´£µËü£¹£°£°£°±©¤Î»¦½èÊ¬¤ò»Ï¤á¤¿¡£

¡¡Æ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£±Æü¤ËÍÜ·Ü¾ì¤ÇÂ¿¿ô¤Î·Ü¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢´Ê°×¸¡ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£²Æü¤Ë°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ÇÍÛÀ­¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£·Ü¼Ë¤Î¾ÃÆÇ¤Ê¤ÉËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤â¿Ê¤á¡¢ÇÀ¾ì¼þÊÕ¤ÎÈ¾·Â£³¥­¥í°ÊÆâ¡ÊÌó£¸Ëü±©¡Ë¤Ç·Ü¤äÍñ¤Î°ÜÆ°¤ò¶Ø»ß¤·¡¢È¾·Â£³¡Á£±£°¥­¥í°ÊÆâ¡ÊÌó£µ£´Ëü±©¡Ë¤«¤é¤ÎÈÂ½Ð¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡£