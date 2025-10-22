【神奈川県】「箱根よりも落ち着いている」湯河原温泉の魅力とは？ 東京から約1時間40分でアクセス良好
湯河原温泉は、神奈川県足柄下郡にあり、静岡県との県境にもほど近い、歴史ある名湯です。『万葉集』にも詠まれた古湯として知られ、江戸時代後期の温泉番付では「東の小結（こむすび）」に名を連ね、夏目漱石や芥川龍之介といった文豪たちにも親しまれてきました。
▼泉質がいい
「弱アルカリ性の優しいお湯で『美肌の湯』として有名。首都圏からの温泉ファンも多いと思います。近さも魅力」（40代男性／福島県）」
▼箱根よりも落ち着いている
「関東の奥座敷、箱根と違ってインバウンドが少なく静かで落ち着いた風情を堪能できるのが魅力」（40代男性／岩手県）」
▼バラエティ豊かなグルメ
「相模湾で獲れた金目鯛の煮付けやアジやサバの干物やみかんを使ったスイーツが美味しそうだから」（40代男性／大阪府）」
「湯河原温泉は、新鮮な海の幸からラーメン、フレンチ、イタリアンまで、バラエティ豊かなグルメが楽しめる温泉街だからです」（60代女性／愛知県）」
また、「横浜から60分の温泉街」としても知られ、JR特急「踊り子」に乗れば横浜駅から約1時間で湯河原駅までアクセス可能です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
「湯河原温泉」周辺には何がある？温泉街には老舗旅館の「海石榴 つばき」をはじめ、近年はリニューアルされたおしゃれな日帰り温泉も増えています。朱塗りの橋が美しい千歳川渓流沿いの「万葉公園」や「不動滝」、「町立湯河原美術館」など、散策にぴったりの観光スポットも豊富です。
「首都圏からの温泉ファンも多いと思います」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
【首都圏からのアクセス】東京駅から約1時間40分湯河原温泉は、都心からのアクセスが比較的便利な温泉地です。東京駅からはJR東海道本線を利用すれば乗り換えなしで約1時間40分、JR特急「踊り子」なら約1時間20分で湯河原駅に到着します。
