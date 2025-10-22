「御御足がーー」近藤千尋、透けスカートから美脚を披露！ 「スタイルが美しい」「かわいいの天才」
モデルの近藤千尋さんは10月21日、自身のInstagramを更新。美脚を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】近藤千尋、透けスカートから美脚を披露
ファンからは「かわいいの天才」「白のレースのスカート？可愛いですね」「御御足がーー」「スカートの透け具合がセクシーです」「スタイルが美しいです」など、称賛の声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「白のレースのスカート？可愛いですね」近藤さんは「オフレコスポーツ 見逃した方も是非TVerでご覧ください」とつづり、4枚の写真を投稿。ベロアのトップスにレースデザインのシースルースカートを合わせた秋らしいコーディネートです。美しい脚がスカートから透けて見えています。
「安定に美脚」9月9日の投稿では、赤いワンピースを着用した姿を披露した近藤さん。こちらでも美しい脚が見えています。ファンからは「安定に美脚」「こんなかわいい人いない」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
